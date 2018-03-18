Как звезды российского шоу-бизнеса голосовали на выборах президента. Кадры из соцсетей

18 марта миллионы россиян приняли участие в голосовании на выборах. Не остались в стороне и звезды отечественного шоубиза. Многие шли на участки семьями: так поступили Галкин и Пугачева, семья Григория Лепса, Нюша с мужем, Валерия и Пригожин. И все они выкладывали фото или даже целые музыкальные фильмы с выборов в соцсети.
А вот Тимати появился на выборах без жены.
Какое замечательное настроение сегодня царит повсюду, просто настоящий праздник! Пришли в школу, в которую ходили наши дети. Ощущение, что Первое сентября - музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями. С утра выполнили свой гражданский долг. На нашем участке были электронные урны - они, между прочим, вежливые такие : "здравствуйте" вам, "до свидания"- вот до чего техника дошла. 😂Добавили, конечно, настроения. Класс. 😄👍 #выберипрезидента #выборы2018 📷@burda80 @prigozhin_iosif #валерия #иосифпригожин #яПроголосовалАты
Мои дорогие, не забудьте сегодня проголосовать.👍🏼 Я уже выезжаю. От нашего с вами выбора зависит многое! Я за сильную Россию!👍🏼 У меня даже волосы отросли за ночь.😂 Произошло это в салоне @verossa_hair_moskva благодаря Майе Михайловне и ее дочери Алене.👍🏼 К выборам я теперь готова!🌹 @dulcis_shop #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #выборы2018 #президент
Привет, мои хорошие! Напоминаю, что воскресный день хоть и долгий, но тоже имеет свойство заканчиваться. У меня сегодня очень много дел - еду на студию записывать новую песню, потом примерка, потом деловая встреча😎 Но я успела с самого утра дойти до избирательного участка и проголосовать. Так что совесть теперь точно не загрызет. А вы уже да ,или еще нет? Если нет, то давайте скорее присоединяйтесь к нам, уже выполнившим свой гражданский долг #голосапоколения #18марта #анясеменович #проголосовала #позитивщики❤️❤️❤️
С кем поехала на избирательный участок Анастасия Волочкова, неизвестно, зато балерина призналась, что у нее перед днем голосования чудесным образом выросли волосы:
— Мои дорогие, не забудьте сегодня проголосовать. Я уже выезжаю. От нашего с вами выбора зависит многое! Я за сильную Россию! У меня даже волосы отросли за ночь.
Уважаемые читатели! В связи в выборами президента и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 17 марта до 5.00 19 марта (время барнаульское) система комментирования отключена.