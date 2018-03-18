Как звезды российского шоу-бизнеса голосовали на выборах президента. Кадры из соцсетей

18 марта миллионы россиян приняли участие в голосовании на выборах. Не остались в стороне и звезды отечественного шоубиза. Многие шли на участки семьями: так поступили Галкин и Пугачева, семья Григория Лепса, Нюша с мужем, Валерия и Пригожин. И все они выкладывали фото или даже целые музыкальные фильмы с выборов в соцсети.