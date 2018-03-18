Как голосовали алтайские випы

Сегодня, 18:10.
Политика

18 марта в России проходят выборы президента. Среди других избирателей на участках в этот день побывали алтайские випы — губернатор края Александр Карлин с женой Галиной, мэр Барнаула Сергей Дугин, спикер АКЗС Александр Романенко и другие депутаты.

Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.

Александр Карлин голосовал в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Там расположен избирательный участок №19. На выборы глава региона пришел с женой — Галиной Карлиной. Губернатор поставил галочку в бюллетене и опустил его в электронную урну.

Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

 

Наши избиратели, жители Алтайского края, проявляют активность, выборы идут организованно, все так, как предусмотрено Конституцией Российской Федерации и нашим законодательством. Я убежден в том, что выбор наших людей будет ответственным.

После голосования Карлин пошел посмотреть на работу творческих коллективов и даже сам станцевал с детьми.

Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.

На выходе с участка губернатор вместе с барнаульским мэром Сергеем Дугиным успели пообщаться и с продавцами торговых лотков.

Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.

Сам Дугин до этого проголосовал в барнаульской школе №86. Также он отдал свой голос за общественные территории, которые должны обустроить в 2018 году.

Сергей Дугин проголосовал на выборах президента.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента.

Спикер АКЗС Александр Романенко голосовал на участке в здании аграрного университета. На выборы он пришел вместе с внучками.

Александр Романенко проголосовал на выборах президента.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента.

Кстати, с детьми на участки пришли и другие депутаты АКЗС: среди них, например, Юрий Матвейко и Алексей Найден. А Александр Демин и вовсе голосовал с детской коляской.

Депутаты АКЗС проголосовали на выборах.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах.
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