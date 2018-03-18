Как голосовали алтайские випы

Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.
Александр Карлин голосовал в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Там расположен избирательный участок №19. На выборы глава региона пришел с женой — Галиной Карлиной. Губернатор поставил галочку в бюллетене и опустил его в электронную урну.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Наши избиратели, жители Алтайского края, проявляют активность, выборы идут организованно, все так, как предусмотрено Конституцией Российской Федерации и нашим законодательством. Я убежден в том, что выбор наших людей будет ответственным.
После голосования Карлин пошел посмотреть на работу творческих коллективов и даже сам станцевал с детьми.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
На выходе с участка губернатор вместе с барнаульским мэром Сергеем Дугиным успели пообщаться и с продавцами торговых лотков.
Александр Карлин проголосовал на выборах президента.
Сам Дугин до этого проголосовал в барнаульской школе №86. Также он отдал свой голос за общественные территории, которые должны обустроить в 2018 году.
Сергей Дугин проголосовал на выборах президента.
Спикер АКЗС Александр Романенко голосовал на участке в здании аграрного университета. На выборы он пришел вместе с внучками.
Александр Романенко проголосовал на выборах президента.
Кстати, с детьми на участки пришли и другие депутаты АКЗС: среди них, например, Юрий Матвейко и Алексей Найден. А Александр Демин и вовсе голосовал с детской коляской.
Депутаты АКЗС проголосовали на выборах.
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