Как голосовали алтайские випы

Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Карлин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сергей Дугин проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко проголосовал на выборах президента. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС. Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС. Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС. Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС. Депутаты АКЗС проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба АКЗС.

Александр Карлин голосовал в Центре развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Там расположен избирательный участок №19. На выборы глава региона пришел с женой — Галиной Карлиной. Губернатор поставил галочку в бюллетене и опустил его в электронную урну.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Наши избиратели, жители Алтайского края, проявляют активность, выборы идут организованно, все так, как предусмотрено Конституцией Российской Федерации и нашим законодательством. Я убежден в том, что выбор наших людей будет ответственным.

После голосования Карлин пошел посмотреть на работу творческих коллективов и даже сам станцевал с детьми.

На выходе с участка губернатор вместе с барнаульским мэром Сергеем Дугиным успели пообщаться и с продавцами торговых лотков.

Сам Дугин до этого проголосовал в барнаульской школе №86. Также он отдал свой голос за общественные территории, которые должны обустроить в 2018 году.

Спикер АКЗС Александр Романенко голосовал на участке в здании аграрного университета. На выборы он пришел вместе с внучками.

Кстати, с детьми на участки пришли и другие депутаты АКЗС: среди них, например, Юрий Матвейко и Алексей Найден. А Александр Демин и вовсе голосовал с детской коляской.