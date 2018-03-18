В Алтайском крае проголосовало больше половины избирателей: явка на 15 часов

На прошлых президентских выборах, в 2012 году, явка к этому времени составляла 44,88%.

Корреспонденты altapress.ru, побывавшие на участках в Барнауле, отмечают, что практически везде достаточно многолюдно.

По данным ЦИК, на данный момент Алтайский край занимает четвертое место по явке в СФО. Больше всего избирателей пришли в Тыве (68.59%), Кемеровской области (60,72%), Бурятии (56,86%). Самая низкая явка в Иркутской области — 39,34%.