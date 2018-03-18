Очереди, колбаса, шашлыки: что происходит на избирательных участках в Барнауле

Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: центр Барнаула. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: Гора. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: Гора. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: Гора. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: Гора. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: Гора. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: район новостроек. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: район новостроек. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: район новостроек. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: район новостроек. Фото: altapress.ru. Выборы президента 2018: район новостроек. Фото: altapress.ru.

Центр

На участках в центре много людей. Большие очереди за продуктами внутри зданий и на площадках около школ. Все напоминает социальные ярмарки: на каждом углу продают мясо, рыбу, фрукты, выпечку, мед и т.д.

Рядом со гимназией №22 жарят шашлыки — они пользуются спросом.

У лицея №122, где расположено сразу несколько избирательных участков, оживление было с самого утра: уже в 8.15 мы заметили поток желающих проголосовать. К 11 утра явка на участки составлял 20%, говорит член УИК Артем Кузнецов.



Лицей встречает избирателей четырьмя торговыми лотками еще перед зданием (такого местные жители не помнят). Одна палатка продает сладости, другая копченую рыбу. Чуть правее стоит мангал с шашлыками по 200 рублей и столик. Но самый востребованный — лоток колбасного цеха "Звезда Алтая". Здесь очередь не рассасывается. Причем цены не сказать, чтобы сильно низкие.

В фойе школы утром танцы — но это привычная для 122-й школы история в дни голосований. Кроме обычных для дня выборов развалов с сувенирами и булочками в одном из углов стоит скромный столик с пометкой на стене: "Юридическая консультация". Впрочем, на 11 утра он пустовал.

Зато в другом углу — очереди из желающих проголосовать за проекты благоустройства Барнаула. Они, впрочем, двигаются быстро.

Между тем, в фойе студентка-политолог опрашивает избирателей, кому они отдали голос. По ее словам, многие отказываются сообщать. Причем "отказных" крестиков в ее опросном листе не меньше, чем пометок за самого популярного кандидата.

В школе №42 около даже после 14 были очереди из избирателей. К этому времени уже закончились фирменные браслетики для 18-летних избирателей. Те, кому уже не досталось сувениров, расстраивались.

Новостройки

Школа №125. Людей очень много. Голосовать идут семьями. Порядок обеспечивают сотрудники полиции. В основном юные. Из развлечений: колбасы, булки, поделки для детей. За благоустройство тоже голосуют, но не так активно.

Гора

Школа №103, 29-й участок. Ничего фантастического: все примерно как на других участках. Ходят группы школьников и фотографируются у плаката #фотовыборы22.

Поток

Школа олимпийского резерва на Потоке, участок 195. Людей много на участке много, но за городскую среду тоже голосуют меньше (буфет и голосование за комфортную среду в одном кабинете). Все быстро, четко, но есть небольшие очереди. У селфи-плаката никто не фотографировался.

Голосовавшим в первый раз выдавали значки.

На участке меряли давление. Возможно даже сдавали анализы: во всяком случае, женщина с палочкой жаловалась, что у нее не останавливается кровь из пальца.

Кутузова

Около участка ходил нетрезвый мужчина и всем жаловался: "Раньше на выборах пиво наливали"Также была замечена женщина, которая шла к участку со значком "Я люблюНавального".

На участке в школе №24 ничего особенного: жарят шашлыки, продают колбасу и сыр. Народу тоже много: очереди и небольшая толкотня.

На соседнем участке, который обслуживает жителей частного сектора, пусто. Сказали, что к обеду проголосовали уже все приписанные избиратели.

Площадь Сахарова

В это время на площади Сахарова монтировали сцену для вечернего концерта в честь присоединения Крыма к России. Корреспондент altapress.ru обратил внимание, что аппаратуру такого уровня не устанавливали даже на День города.