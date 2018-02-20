В день выборов президента барнаульцы проголосуют за 6 объектов для благоустройства. Подробности

Как это будет происходить?

На избирательных участках оборудуют отдельные помещения для голосования по благоустройству. Здесь гражданам выдадут бюллетени.

В каждом будет список из 10 городских общественных территорий. Это те пространства, которые набрали больше всего голосов во время интернет-голосования на сайте мэрии (полный список см. ниже).Рядом с каждым пунктом в бюллетене барнаульцы увидят дизайн-проект преображения каждой территории.

Из списка 10 объектов голосующим предложат поставить галочки напротив тех, которые, на взгляд граждан, нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

Кто будет считать голоса?

Голоса будут подсчитывать счетные комиссии. Их сформируют администрации районов.

По итогам голосования власти выберут шесть территорий. Их приведут в порядок уже в 2018 году.

Кто имеет право проголосовать?

Проголосовать за объекты благоустройства сможет любой житель Барнаула в возрасте от 14 лет. Чтобы поучаствовать в выборах территорий нужно будет иметь при себе паспорт.

Что будет с территориями, которые не выберут?

На первом этапе отбора на сайте мэрии для голосования были доступны 55 вариантов. Оставшиеся 49 территорий поочередно благоустроят по программе "Комфортная городская среда" до 2022, рассказал первый замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко. Полный перечень объектов можно посмотреть здесь.

Почему именно 18 марта?

В соответствии с рекомендациями Минстроя РФ во всех городах с населением более 20 тыс. человек местным властям нужно провести очное голосование по объектам благоустройства.

С инициативой совместить в Барнауле выборы федерального уровня с голосованием по вопросу местного самоуправления выступило реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Это правильно с точки зрения экономии бюджетных средств", — подчеркнула Марина Ермоленко, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае.

По словам Алексеенко, представители избирательной комиссии Барнаула не возражают против того, чтобы совместить голосование за объекты благоустройства с выборами президента России.

Какие варианты будут в бюллетене?

Нагорный парк;

Демидовская площадь;

пешеходная зона на Обском бульваре;

сквер Химиков;

пл. Мира, (ул.Георгия Исакова, 213б), аллея Целинников;

сквер Адмирала Кузнецова;

Ленинградская аллея;

Аллея "25 лет Индустриальному району" мкр.Новосиликатный, расположенная по ул.Новосибирской, от ул.Дальней до ул.Новороссийской;

пешеходная зона по улице Молодежной, от пр-кта Ленина до пр-кта Красноармейского;

проезд Полюсный от пер. Ядринцева до жилого дома №93 по Полюсному.

Справка

На проект "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году в Барнауле выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов и 6 территорий общественного пользования.

В 2017 году в рамках проекта в 14 муниципалитетах Алтайского края благоустроили порядка 300 дворовых и 15 общественных территорий и 11 парков. Программа будет действовать до 2022 года.