Стало известно, что барнаульцы хотят благоустроить в своем городе

Жители Барнаула проголосовали за объекты, которые благоустроят в в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает официальный сайт города.
В список территорий, включены 55 площадок. В тройку лидеров вошли Нагорный парк, Демидовская площадь и пешеходная зона на Обском бульваре. В голосовании участвовали почти 100 тысяч барнаульцев. Весь список победивших объектов можно увидеть здесь.
Напомним, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.
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