Стало известно, что барнаульцы хотят благоустроить в своем городе

В список территорий, включены 55 площадок. В тройку лидеров вошли Нагорный парк, Демидовская площадь и пешеходная зона на Обском бульваре. В голосовании участвовали почти 100 тысяч барнаульцев. Весь список победивших объектов можно увидеть здесь.

Напомним, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.