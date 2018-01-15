Барнаульцам предлагают выбрать территории, которые нужно благоустроить

Напомним, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.

В список территорий, нуждающихся в благоустройстве, вошли 55 площадок. Среди них Нагорный парк, Сквер Химиков и Мизюлинская роща.

Отдать свой голос можно на главной странице официального сайта города. Информацию разместят и в группах в социальных сетях.

Голосование продлится с 15 января до 15 февраля. Все разъяснения можно получить по телефону 371-620 (рабочие дни).