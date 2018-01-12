Власти предлагают барнаульцам выбрать территории, которые требуется благоустрить

Вчера, 17:29.
Жизнь

Сергей Дугин, глава города, рассказал что жители Барнаула сами выберут территории, которые благоустроят в 2018 году, сообщает официальный сайт города.

Парк "Центральный".
Парк "Центральный". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

На реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году выделили 216 млн рублей. Средства направят на благоустройство дворовых и общественных территорий в пропорции 50 на 50. Таким образом, отремонтируют более 60 дворов, а также территории общественного пользования.

В список территорий, нуждающихся в благоустройстве, вошли 55 площадок. Среди них Нагорный парк, Сквер Химиков и Мизюлинская роща.

Отдать свой голос можно на главной странице официального сайта города, где будет размещен соответствующий баннер, информация будет размещена в группах в социальных сетях:

ВКонтакте "Город Барнаул",

Одноклассники "Барнаул",

Facebook "Город Барнаул",

Twitter "Барнаул",

Instagram.

Голосование продлится с 15 января до 15 февраля.

Все разъяснения можно получить по телефону 371-620 (рабочие дни).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров