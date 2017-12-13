Чугун, кирпич и гранит. Как выглядит новая ограда в барнаульском парке "Центральный"

В Барнауле ведется строительство новой чугунной ограды в парке "Центральный". Сейчас основные работы уже выполнены, строители делают отмостку ступеней и благоустраивают территорию. Об этом altapress.ru рассказал директор парка Алексей Копейкин.
Алексей Копейкин,
директор парка "Центральный":
Основные работы закончены, сейчас идет отмостка ступеней, завозится гранит, благоустраивается территория. На данный момент работает только один вход со стороны трамвайного кольца. Около остальных ведется благоустройство.
Напомним, работы по реконструкции ограды начались осенью. В ноябре в парке "Центральном" появилась новая ограда из чугуна, украшенная изображениями герба Барнаула. На замену 300-метровой ограды было выделено 15 млн рублей. Еще в 13 млн рублей обошлось производства чугунных конструкций на заводе в Камне-на-Оби.
Работы по реконструкции "Центрального" планируют продолжить весной 2018 года. Ранее мэрия города сообщала, что начнется капитальное обустройство тротуаров по периметру парка, изменятся подпорные стенки вдоль тротуара по улице Ползунова.
Ранее altapress.ru писал, что в парке Центрального района могут построить сказочный дворец-крепость в стиле Диснейленда с внутренней подсветкой. По мнению властей, дворец мог бы красиво замыкать зрительную перспективу при входе с улиц Ползунова и Мало-Тобольской.
Справка
Парк и его новая ограда входят в комплекс достопримечательностей проекта "Барнаул — горнозаводской город".
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