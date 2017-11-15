В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда

Сегодня, 15:13.
Жизнь

В парке Центрального района могут построить сказочный дворец-крепость в стиле Диснейленда с внутренней подсветкой, сообщает сайт городской мэрии. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел совещание, где обсудил с участники предложения по реконструкции парка.

В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org.
В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org.
В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org.
В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org.

По мнению властей, дворец мог бы красиво замыкать зрительную перспективу при входе с улиц Ползунова и Мало-Тобольской.

Также были предложения о строительстве на территории парка спортивных сооружений. В парке хотят воссоздать "аптекарский огород". На подобном огороде в VIII веке работники Горной Аптеки выращивали травы для приготовления лекарств.

Вдоль аллеи предложили разместить камни с Колыванского месторождения, а рядом с Барнаулкой — построить набережную с пешеходным мостиком.

Сергей Боженко, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, рассказал, что на территории парка нужно разместить памятный знак. Он отразит расположение первой городской улицы — Ряпосовской.

Сергей Дугин рассказал, что необходимость реконструкции парка назрела давно. По его словам, к работам по обновлению необходимо приступить в начале весны.

В мэрии подчеркнули, что все предложения будут обсуждать с участием барнаульцев и экспертов.

Altapress.ru писал, что недавно в парке появилась новая ограда из чугуна, украшенная изображениями герба Барнаула. На замену 300-метровой ограды выделили 15 млн рублей.

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