В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org. В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org. В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org. В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда. Фото: barnaul.org.

По мнению властей, дворец мог бы красиво замыкать зрительную перспективу при входе с улиц Ползунова и Мало-Тобольской.

Также были предложения о строительстве на территории парка спортивных сооружений. В парке хотят воссоздать "аптекарский огород". На подобном огороде в VIII веке работники Горной Аптеки выращивали травы для приготовления лекарств.

Вдоль аллеи предложили разместить камни с Колыванского месторождения, а рядом с Барнаулкой — построить набережную с пешеходным мостиком.

Сергей Боженко, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, рассказал, что на территории парка нужно разместить памятный знак. Он отразит расположение первой городской улицы — Ряпосовской.

Сергей Дугин рассказал, что необходимость реконструкции парка назрела давно. По его словам, к работам по обновлению необходимо приступить в начале весны.

В мэрии подчеркнули, что все предложения будут обсуждать с участием барнаульцев и экспертов.

Altapress.ru писал, что недавно в парке появилась новая ограда из чугуна, украшенная изображениями герба Барнаула. На замену 300-метровой ограды выделили 15 млн рублей.