В Центральном парке Барнаула могут построить дворец в стиле Диснейленда

В парке Центрального района могут построить сказочный дворец-крепость в стиле Диснейленда с внутренней подсветкой, сообщает сайт городской мэрии. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин провел совещание, где обсудил с участники предложения по реконструкции парка.
По мнению властей, дворец мог бы красиво замыкать зрительную перспективу при входе с улиц Ползунова и Мало-Тобольской.
Также были предложения о строительстве на территории парка спортивных сооружений. В парке хотят воссоздать "аптекарский огород". На подобном огороде в VIII веке работники Горной Аптеки выращивали травы для приготовления лекарств.
Вдоль аллеи предложили разместить камни с Колыванского месторождения, а рядом с Барнаулкой — построить набережную с пешеходным мостиком.
Сергей Боженко, заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, рассказал, что на территории парка нужно разместить памятный знак. Он отразит расположение первой городской улицы — Ряпосовской.
Сергей Дугин рассказал, что необходимость реконструкции парка назрела давно. По его словам, к работам по обновлению необходимо приступить в начале весны.
В мэрии подчеркнули, что все предложения будут обсуждать с участием барнаульцев и экспертов.
Altapress.ru писал, что недавно в парке появилась новая ограда из чугуна, украшенная изображениями герба Барнаула. На замену 300-метровой ограды выделили 15 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.