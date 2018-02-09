Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

По словам одного из жителей, собак прикормили, а теплотрасса помогает им согреться в морозы. Кроме того, животные практически полностью уничтожили утепление труб. Недавно собаки набросились на девушку, но люди криками отогнали стаю.

Жители сообщают о бродячих животных по всему городу. Собаки заполонили центр, поселившись неподалеку от детского сада № 8. Люди отбиваются от псов в районе улицы Ленинградской и Республики, а единственное предприятие, отвечающее за отлов и передержку бродячей напасти, перестанет существовать уже 14 февраля.

Андрей Локтионов, председатель комитета по ЖКХ администрации Каменского района, сообщил, что предприятие МУП "Благоустройство" признали банкротом. Сейчас проводят конкурс, по итогом которого определят организацию, которая будет отлавливать собак.