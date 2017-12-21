Барнаульцы рассказали об отравленных приманках для собак в парке "Изумрудный"

Собака Яны Малышевой, жительницы города, чуть не умерла после прогулки в парке. Локки что-то съел, а потом у него начались конвульсии, изо рта пошла кровавая пена. Яна Малышева отвезла пса в ветлечебницу.

Ветеринарный врач Владимир Андрюков сообщил, что собака, вероятно, отравилась Тубазидом. Этот препарат применяют для лечения людей, но для животных он смертельно опасен. Сейчас Локки в порядке, только иногда скулит.

Яна Малышева рассказала, что слухи о человеке, который что-то разбрасывает в парке были еще осенью. Тогда она отнеслась к этому несерьезно.

Зоозащитники города предполагают, что в Барнауле, возможно, вновь появились охотники за головами бродячих собак. Два года назад в поселке Южном все начиналось с похожих таинственных отравлений.

Тогда более трех тысяч барнаульцев, возмущенных варварским истреблением собак подписались под обращением к президенту России, депутатам Госдумы и губернатору Алтайского края. Позднее прокуратура Барнаула проверила сообщения читателей altapress.ru о жестоком обращении с собаками в разных районах города. Факты смертельного отравления животных подтвердились, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Ольга Хопкова, администратор интернет-сообщества "Ангелы на обочине", считает, что расследовать историю Локки должны правоохранительные органы. Таблеток, которыми, предположительно, отравили пса, в свободной продаже нет.