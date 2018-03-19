Выборы 2018. Как Барнаул голосовал за Путина и за других кандидатов

Сегодня, 02:51.
Политика

Меньше всего поклонников Путина живет в в Барнауле в Железнодорожном районе, а больше всего голосовавших за Собчак оказалось в Центральном районе. Эти предварительные  данные (на 20:29 18 марта) по выборам президента России приводит краевая избирательная комиссия. Публикуем, как распределилось голосование по кандидатам по районам столицы Алтайского края.

Выборы президента 2018 в Барнауле.
Выборы президента 2018 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Железнодорожный район

  • Сергей Бабурин — 0.74%
  • Павел Грудинин — 23.38%
  • Владимир Жириновский — 6.22%
  • Владимир Путин — 63.60%
  • Ксения Собчак — 2.06%
  • Максим Сурайкин — 0.66%
  • Борис Титов — 0.74%
  • Григорий Явлинский — 1.44%

Индустриальный район

  • Сергей Бабурин — 0.65%
  • Павел Грудинин — 24.70%
  • Владимир Жириновский — 5.83%
  • Владимир Путин — 63.83%
  • Ксения Собчак — 1.72%
  • Максим Сурайкин — 0.54%
  • Борис Титов — 0.69%
  • Григорий Явлинский — 1.01%

Ленинский район

  • Сергей Бабурин — 0.71%
  • Павел Грудинин — 23.06%
  • Владимир Жириновский — 6.71%
  • Владимир Путин — 64.66%
  • Ксения Собчак — 1.40%
  • Максим Сурайкин — 0.60%
  • Борис Титов — 0.67%
  • Григорий Явлинский — 1.07%

Октябрьский район

  • Сергей Бабурин — 0.64%
  • Павел Грудинин — 22.96%
  • Владимир Жириновский — 7.62%
  • Владимир Путин — 63.45%
  • Ксения Собчак — 1.78%
  • Максим Сурайкин — 0.79%
  • Борис Титов — 0.64%
  • Григорий Явлинский — 1.04%

Центральный район

  • Сергей Бабурин — 0.62%
  • Павел Грудинин — 22.57%
  • Владимир Жириновский — 7.11%
  • Владимир Путин — 63.80%
  • Ксения Собчак — 2.09%
  • Максим Сурайкин — 0.67%
  • Борис Титов — 0.74%
  • Григорий Явлинский — 1.18%
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров