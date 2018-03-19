Выборы 2018. Как Барнаул голосовал за Путина и за других кандидатов

Меньше всего поклонников Путина живет в в Барнауле в Железнодорожном районе, а больше всего голосовавших за Собчак оказалось в Центральном районе. Эти предварительные данные (на 20:29 18 марта) по выборам президента России приводит краевая избирательная комиссия. Публикуем, как распределилось голосование по кандидатам по районам столицы Алтайского края.
Железнодорожный район
- Сергей Бабурин — 0.74%
- Павел Грудинин — 23.38%
- Владимир Жириновский — 6.22%
- Владимир Путин — 63.60%
- Ксения Собчак — 2.06%
- Максим Сурайкин — 0.66%
- Борис Титов — 0.74%
- Григорий Явлинский — 1.44%
Индустриальный район
- Сергей Бабурин — 0.65%
- Павел Грудинин — 24.70%
- Владимир Жириновский — 5.83%
- Владимир Путин — 63.83%
- Ксения Собчак — 1.72%
- Максим Сурайкин — 0.54%
- Борис Титов — 0.69%
- Григорий Явлинский — 1.01%
Ленинский район
- Сергей Бабурин — 0.71%
- Павел Грудинин — 23.06%
- Владимир Жириновский — 6.71%
- Владимир Путин — 64.66%
- Ксения Собчак — 1.40%
- Максим Сурайкин — 0.60%
- Борис Титов — 0.67%
- Григорий Явлинский — 1.07%
Октябрьский район
- Сергей Бабурин — 0.64%
- Павел Грудинин — 22.96%
- Владимир Жириновский — 7.62%
- Владимир Путин — 63.45%
- Ксения Собчак — 1.78%
- Максим Сурайкин — 0.79%
- Борис Титов — 0.64%
- Григорий Явлинский — 1.04%
Центральный район
- Сергей Бабурин — 0.62%
- Павел Грудинин — 22.57%
- Владимир Жириновский — 7.11%
- Владимир Путин — 63.80%
- Ксения Собчак — 2.09%
- Максим Сурайкин — 0.67%
- Борис Титов — 0.74%
- Григорий Явлинский — 1.18%
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