Выборы 2018. Как Барнаул голосовал за Путина и за других кандидатов

Меньше всего поклонников Путина живет в в Барнауле в Железнодорожном районе, а больше всего голосовавших за Собчак оказалось в Центральном районе. Эти предварительные данные (на 20:29 18 марта) по выборам президента России приводит краевая избирательная комиссия. Публикуем, как распределилось голосование по кандидатам по районам столицы Алтайского края.

Железнодорожный район Сергей Бабурин — 0.74%

Павел Грудинин — 23.38%

Владимир Жириновский — 6.22%

Владимир Путин — 63.60%

Ксения Собчак — 2.06%

Максим Сурайкин — 0.66%

Борис Титов — 0.74%

Григорий Явлинский — 1.44% Индустриальный район Сергей Бабурин — 0.65%

Павел Грудинин — 24.70%

Владимир Жириновский — 5.83%

Владимир Путин — 63.83%

Ксения Собчак — 1.72%

Максим Сурайкин — 0.54%

Борис Титов — 0.69%

Григорий Явлинский — 1.01% Ленинский район Сергей Бабурин — 0.71%

Павел Грудинин — 23.06%

Владимир Жириновский — 6.71%

Владимир Путин — 64.66%

Ксения Собчак — 1.40%

Максим Сурайкин — 0.60%

Борис Титов — 0.67%

Григорий Явлинский — 1.07% Октябрьский район Сергей Бабурин — 0.64%

Павел Грудинин — 22.96%

Владимир Жириновский — 7.62%

Владимир Путин — 63.45%

Ксения Собчак — 1.78%

Максим Сурайкин — 0.79%

Борис Титов — 0.64%

Григорий Явлинский — 1.04% Центральный район Сергей Бабурин — 0.62%

Павел Грудинин — 22.57%

Владимир Жириновский — 7.11%

Владимир Путин — 63.80%

Ксения Собчак — 2.09%

Максим Сурайкин — 0.67%

Борис Титов — 0.74%

Григорий Явлинский — 1.18%