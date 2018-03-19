В Сибири больше всего за Грудинина голосовали в Алтайском крае

Региональные избирательные комиссии в Сибирском федеральном округе обнародовали первые предварительные данные по ходу голосования на выборах президента. Как оказалось, в Алтайском крае избиратели показали самый низкий результат за Владимира Путина. И вместе с тем — самый высокий по СФО по Павлу Грудинину, передает Телеграм-канал "Архитектура Власти.

Как в Сибири голосовали за Путина Республика Тыва – 92.84%

Кемеровская область – 87.39%

Красноярский край – 74.31%

Республика Бурятия – 73.94%

Иркутская область – 73.10%

Забайкальский край – 71.99%

Томская область – 71.48%

Республика Хакасия – 70.50%

Республика Алтай – 69.28%

Алтайский край – 64.73% Как в СФО голосовали за Павла Грудинина Алтайский край – 23.59%

Республика Алтай – 21.38%

Республика Хакасия – 18.13%

Иркутская область – 15.93%

Томская область – 15.01%

Республика Бурятия – 14.66%

Забайкальский край – 13.66%

Красноярский край – 12.76%

Кемеровская область – 4.83%

Республика Тыва – 3.14% Как сибиряки голосовали за Владимира Жириновского Забайкальский край – 9.97%

Красноярский край – 7.35%

Алтайский край – 7.33%

Республика Хакасия – 6.87%

Томская область – 6.82%

Иркутская область – 6.46%

Республика Бурятия – 6.33%

Республика Алтай – 5.69%

Кемеровская область – 4.60%

Республика Тыва – 1.33% Примечание. Данные по Новосибирской и Омской областям еще запаздывают.