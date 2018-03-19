В Сибири больше всего за Грудинина голосовали в Алтайском крае

Региональные избирательные комиссии в Сибирском федеральном округе обнародовали первые предварительные данные по ходу голосования на выборах президента. Как оказалось, в Алтайском крае избиратели показали самый низкий результат за Владимира Путина. И вместе с тем — самый высокий по СФО по Павлу Грудинину, передает Телеграм-канал "Архитектура Власти.
Как в Сибири голосовали за Путина
- Республика Тыва – 92.84%
- Кемеровская область – 87.39%
- Красноярский край – 74.31%
- Республика Бурятия – 73.94%
- Иркутская область – 73.10%
- Забайкальский край – 71.99%
- Томская область – 71.48%
- Республика Хакасия – 70.50%
- Республика Алтай – 69.28%
- Алтайский край – 64.73%
Как в СФО голосовали за Павла Грудинина
- Алтайский край – 23.59%
- Республика Алтай – 21.38%
- Республика Хакасия – 18.13%
- Иркутская область – 15.93%
- Томская область – 15.01%
- Республика Бурятия – 14.66%
- Забайкальский край – 13.66%
- Красноярский край – 12.76%
- Кемеровская область – 4.83%
- Республика Тыва – 3.14%
Как сибиряки голосовали за Владимира Жириновского
- Забайкальский край – 9.97%
- Красноярский край – 7.35%
- Алтайский край – 7.33%
- Республика Хакасия – 6.87%
- Томская область – 6.82%
- Иркутская область – 6.46%
- Республика Бурятия – 6.33%
- Республика Алтай – 5.69%
- Кемеровская область – 4.60%
- Республика Тыва – 1.33%
Примечание. Данные по Новосибирской и Омской областям еще запаздывают.
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