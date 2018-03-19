В Сибири больше всего за Грудинина голосовали в Алтайском крае

Сегодня, 02:20.
Политика

Региональные избирательные комиссии в Сибирском федеральном округе обнародовали первые предварительные данные по ходу голосования на выборах президента. Как оказалось, в Алтайском крае избиратели показали самый низкий результат за Владимира Путина. И вместе с тем — самый высокий по СФО по Павлу Грудинину, передает Телеграм-канал "Архитектура Власти.

Павел Грудинин.
Павел Грудинин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Как в Сибири голосовали за Путина

  • Республика Тыва – 92.84%
  • Кемеровская область – 87.39%
  • Красноярский край – 74.31%
  • Республика Бурятия – 73.94%
  • Иркутская область – 73.10%
  • Забайкальский край – 71.99%
  • Томская область – 71.48%
  • Республика Хакасия – 70.50%
  • Республика Алтай – 69.28%
  • Алтайский край – 64.73%

Как в СФО голосовали за Павла Грудинина

  • Алтайский край – 23.59%
  • Республика Алтай – 21.38%
  • Республика Хакасия – 18.13%
  • Иркутская область – 15.93%
  • Томская область – 15.01%
  • Республика Бурятия – 14.66%
  • Забайкальский край – 13.66%
  • Красноярский край – 12.76%
  • Кемеровская область – 4.83%
  • Республика Тыва – 3.14%

Как сибиряки голосовали за Владимира Жириновского

  • Забайкальский край – 9.97%
  • Красноярский край –  7.35%
  • Алтайский край – 7.33%
  • Республика Хакасия – 6.87%
  • Томская область – 6.82%
  • Иркутская область – 6.46%
  • Республика Бурятия – 6.33%
  • Республика Алтай – 5.69%
  • Кемеровская область – 4.60%
  • Республика Тыва – 1.33%

Примечание. Данные по Новосибирской и Омской областям еще запаздывают.

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