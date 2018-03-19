Второго тура не будет. ЦИК рассказал, сколько набрали Путин и Грудинин

В России 18 марта прошли выборы президента. ЦИК обнародовал данные после того, как подсчитал 21,33% голосов. Пока лидирует Владимир Путин, он набирает на данное время 71,9%.
На втором месте идет Павел Грудинин с 15,9%, замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский, у которого пока 6,9%.
Ксения Собчак держится на четвертой строчке, у нее 1,3%. Остальные кандидаты набирают к этому моменту менее процента:
Ранее мы писали, что показывают экзитполы.
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