Второго тура не будет. ЦИК рассказал, сколько набрали Путин и Грудинин

На втором месте идет Павел Грудинин с 15,9%, замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский, у которого пока 6,9%.

Ксения Собчак держится на четвертой строчке, у нее 1,3%. Остальные кандидаты набирают к этому моменту менее процента:

Ранее мы писали, что показывают экзитполы.