Путин лидирует на выборах президента. Предварительные данные

Сегодня, 01:04.
Политика

18 марта в России  прошли выборы президента. Уже закрылись все избирательные участки. По данным экзитполов ВЦИОМ, лидирует Владимир Путин с 73,9 процентами (77% по данным ФОМ).

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Павел Грудинин — 11,2% (11,8 %).

Владимир Жириновский — 6,7% (5,9%).

Ксения Собчак — 2,5%.

Григорий Явлинский — 1,6%

Борис Титов — 1,1%.

Сергей Бабурин — 1%

Максим Сурайкин — 0,8%.

См, что показывают предварительные данные ЦИК.

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