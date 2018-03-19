Путин лидирует на выборах президента. Предварительные данные

18 марта в России прошли выборы президента. Уже закрылись все избирательные участки. По данным экзитполов ВЦИОМ, лидирует Владимир Путин с 73,9 процентами (77% по данным ФОМ).

Павел Грудинин — 11,2% (11,8 %). Владимир Жириновский — 6,7% (5,9%). Ксения Собчак — 2,5%. Григорий Явлинский — 1,6% Борис Титов — 1,1%. Сергей Бабурин — 1% Максим Сурайкин — 0,8%. См, что показывают предварительные данные ЦИК.