Путин лидирует на выборах президента. Предварительные данные

18 марта в России прошли выборы президента. Уже закрылись все избирательные участки. По данным экзитполов ВЦИОМ, лидирует Владимир Путин с 73,9 процентами (77% по данным ФОМ).
Павел Грудинин — 11,2% (11,8 %).
Владимир Жириновский — 6,7% (5,9%).
Ксения Собчак — 2,5%.
Григорий Явлинский — 1,6%
Борис Титов — 1,1%.
Сергей Бабурин — 1%
Максим Сурайкин — 0,8%.
См, что показывают предварительные данные ЦИК.
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