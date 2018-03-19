Явка на выборы. Барнаул и Бийск в Алтайском крае голосовали хуже всего

По данным крайизбиркома, на 18:00 в Алтайском крае на выборах президента России проголосовали 60,36% избирателей. Самый высокий показатель явки на этот момент был зафиксирован в Алейской (районной) избирательной комиссии — 78,29%.
Близко к этому показателю голосовали и военные в ЗАТО Сибирский (76,85%). А Родинский район идет на третьем месте, здесь на шесть вечера проголосовали 74,33%.
А вот в двух самых больших городах региона избиратели были не так активны:
- В Бийске Восточная избирательная комиссия показывает 51,89; Приобская избирательная комиссия — 53,81%.
- В Барнауле Железнодорожный район голосует с явкой 55,65%, Индустриальный район — 59,48%, Ленинский район — 57,83%, Центральный район — 57,03%, Октябрьский район — 57,79.
В Славгороде тоже довольно низкий показатель — 52,74%, а в Рубцовске — 57,24%.
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