Явка на выборы. Барнаул и Бийск в Алтайском крае голосовали хуже всего

Близко к этому показателю голосовали и военные в ЗАТО Сибирский (76,85%). А Родинский район идет на третьем месте, здесь на шесть вечера проголосовали 74,33%.

А вот в двух самых больших городах региона избиратели были не так активны:

В Бийске Восточная избирательная комиссия показывает 51,89; Приобская избирательная комиссия — 53,81%.

В Барнауле Железнодорожный район голосует с явкой 55,65%, Индустриальный район — 59,48%, Ленинский район — 57,83%, Центральный район — 57,03%, Октябрьский район — 57,79.

В Славгороде тоже довольно низкий показатель — 52,74%, а в Рубцовске — 57,24%.