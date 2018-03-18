Кто в Москве, кто в совхозе, кто в Абрау-Дюрсо. Как голосовали Путин, Собчак, Грудинин и другие кандидаты

Вчера, 23:55.
Политика

18 марта во время выборов президента проголосовали все восемь кандидатов. Показываем, как это было.

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы. Борис Титов пришел всей семьей на избирательный участок в поселке Абрау-Дюрсо. Павел Грудинин проголосовал на участке в возглавляемом им совхозе имени Ленина. Ксения Собчак побывала на избирательном участке в Детской музыкальной школе имени Бетховена.  Сергей Бабурин голосовал в здании РАН.  Владимир Жириновский отдал свой голос на избирательном участке в московской школе № 814. Григорий Явлинский и Максим Сурайкин также проголосовали в московских школах: № 1440 и № 1540, соответственно.

П.Н. Грудинин проголосовал на выборах Президента РФ. Народный кандидат П.Н. Грудинин проголосовал на выборах Президента РФ. Голосование состоялось на избирательном №1306 в подмосковном совхозе имени Ленина. ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕРИТЕ С СОБОЙ НА ВЫБОРЫ СОБСТВЕННЫЕ АВТОРУЧКИ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! Работает телефон прямой линии избирательного штаба Павла Грудинина! Связаться с избирательным штабом народного кандидата можно по номеру: 8-800-555-03-34. grudininmarch2018@gmail.com #грудининпрезидентроссии #президентгрудинин #загрудинина #путин #выборы #выборы2018 #грудинин #навальный #собчак #явлинский #дом2 #загрудинина #дудь #голос #грудинин #жириновский #крым #донбасс #платон #стопплатон https://youtu.be/IGn4NvgoeDk

Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin.president)

ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕРИТЕ С СОБОЙ НА ВЫБОРЫ СОБСТВЕННЫЕ АВТОРУЧКИ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! Работает телефон прямой линии избирательного штаба Павла Грудинина! Связаться с избирательным штабом народного кандидата можно по номеру: 8-800-555-03-34. grudininmarch2018@gmail.com #грудининпрезидентроссии #президентгрудинин #загрудинина #путин #выборы #выборы2018 #грудинин #навальный #собчак #явлинский #дом2 #загрудинина #дудь #голос #грудинин #жириновский #крым #донбасс #платон #стопплатон https://youtu.be/IGn4NvgoeDk

Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin.president)

Кстати, явка на выборах президента в России на 19:00 мск составила 59,5%

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