Кто в Москве, кто в совхозе, кто в Абрау-Дюрсо. Как голосовали Путин, Собчак, Грудинин и другие кандидаты

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы. Борис Титов пришел всей семьей на избирательный участок в поселке Абрау-Дюрсо. Павел Грудинин проголосовал на участке в возглавляемом им совхозе имени Ленина. Ксения Собчак побывала на избирательном участке в Детской музыкальной школе имени Бетховена. Сергей Бабурин голосовал в здании РАН. Владимир Жириновский отдал свой голос на избирательном участке в московской школе № 814. Григорий Явлинский и Максим Сурайкин также проголосовали в московских школах: № 1440 и № 1540, соответственно.

Кстати, явка на выборах президента в России на 19:00 мск составила 59,5%