Кто в Москве, кто в совхозе, кто в Абрау-Дюрсо. Как голосовали Путин, Собчак, Грудинин и другие кандидаты

18 марта во время выборов президента проголосовали все восемь кандидатов. Показываем, как это было.
Владимир Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук в Гагаринском районе Москвы. Борис Титов пришел всей семьей на избирательный участок в поселке Абрау-Дюрсо. Павел Грудинин проголосовал на участке в возглавляемом им совхозе имени Ленина. Ксения Собчак побывала на избирательном участке в Детской музыкальной школе имени Бетховена. Сергей Бабурин голосовал в здании РАН. Владимир Жириновский отдал свой голос на избирательном участке в московской школе № 814. Григорий Явлинский и Максим Сурайкин также проголосовали в московских школах: № 1440 и № 1540, соответственно.
П.Н. Грудинин проголосовал на выборах Президента РФ. Народный кандидат П.Н. Грудинин проголосовал на выборах Президента РФ. Голосование состоялось на избирательном №1306 в подмосковном совхозе имени Ленина. ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕРИТЕ С СОБОЙ НА ВЫБОРЫ СОБСТВЕННЫЕ АВТОРУЧКИ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! Работает телефон прямой линии избирательного штаба Павла Грудинина! Связаться с избирательным штабом народного кандидата можно по номеру: 8-800-555-03-34. grudininmarch2018@gmail.com #грудининпрезидентроссии #президентгрудинин #загрудинина #путин #выборы #выборы2018 #грудинин #навальный #собчак #явлинский #дом2 #загрудинина #дудь #голос #грудинин #жириновский #крым #донбасс #платон #стопплатон https://youtu.be/IGn4NvgoeDk
Кандидат в Президенты РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах главы государства в избирательном участке 2714. Школа №814 Западного округа Москвы. 18.03.2018 #ЛДПР #Танасьев #Жириновский #ВВЖ #ДобрынинЛДПР #Депутат #СВАО #Медведково #СеверноеМедведково #КомандаДобрынина moscow.ldpr.ru
Борис Титов голосует всей семьёй! Чем больше придет на выборы тех людей, которые раньше считали, что от них ничего не зависит, тем больше среди них окажется наших сторонников. Сторонников нового экономического выбора! #титов #выборы2018 #абраудюрсо #партияроста #титов2018 #голосование2018 #бориститов #семья #выборыпрезидента
ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЕРИТЕ С СОБОЙ НА ВЫБОРЫ СОБСТВЕННЫЕ АВТОРУЧКИ! ВСЕ НА ВЫБОРЫ! Работает телефон прямой линии избирательного штаба Павла Грудинина! Связаться с избирательным штабом народного кандидата можно по номеру: 8-800-555-03-34. grudininmarch2018@gmail.com #грудининпрезидентроссии #президентгрудинин #загрудинина #путин #выборы #выборы2018 #грудинин #навальный #собчак #явлинский #дом2 #загрудинина #дудь #голос #грудинин #жириновский #крым #донбасс #платон #стопплатон https://youtu.be/IGn4NvgoeDk
Кстати, явка на выборах президента в России на 19:00 мск составила 59,5%
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