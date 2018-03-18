В Барнауле присоединение Крыма отметили концертом группы "Ва-Банкъ" и салютом

Вчера, 23:04.
Политика

18 марта на площади Сахарова в Барнауле прошел концерт "Родной голос", который посвятили присоединению Крыма к России. Хор Свято-Данилова монастыря, рок-группа "Ва-Банкъ" и барнаульский певец Арсений Бородин исполняли со сцены  народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп.

Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Вела программу известная киноактриса Любовь Толкалина. Кроме указанных звезд барнаульцев развлекали:

  • Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена",
  • Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп,
  • Алиса Гребенщикова – актриса,
  • ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни,
  • Сергей Старостин – этнограф, певец.

#Праздник_Барнаул💙

Публикация от Чайдак Екатерина (@chajdak_ekaterina)

Шоу началось в 19:00 и продлилось два часа. А в завершении его был дан большой салют. По ощущениям свидетелей, гремело сильнее, чем на День города.

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