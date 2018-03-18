В Барнауле присоединение Крыма отметили концертом группы "Ва-Банкъ" и салютом

Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Вела программу известная киноактриса Любовь Толкалина. Кроме указанных звезд барнаульцев развлекали:

Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена",

Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп,

Алиса Гребенщикова – актриса,

ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни,

Сергей Старостин – этнограф, певец.

#Праздник_Барнаул💙 Публикация от Чайдак Екатерина (@chajdak_ekaterina) 18 Мар 2018 в 8:29 PDT

Шоу началось в 19:00 и продлилось два часа. А в завершении его был дан большой салют. По ощущениям свидетелей, гремело сильнее, чем на День города.