В Барнауле присоединение Крыма отметили концертом группы "Ва-Банкъ" и салютом

18 марта на площади Сахарова в Барнауле прошел концерт "Родной голос", который посвятили присоединению Крыма к России. Хор Свято-Данилова монастыря, рок-группа "Ва-Банкъ" и барнаульский певец Арсений Бородин исполняли со сцены народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп.
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Хор Свято-Данилова монастыря выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Любовь Толкалина выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Группа "Ва-Банкъ" выступила в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В Барнауле прошел концерт в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Вела программу известная киноактриса Любовь Толкалина. Кроме указанных звезд барнаульцев развлекали:
- Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена",
- Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп,
- Алиса Гребенщикова – актриса,
- ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни,
- Сергей Старостин – этнограф, певец.
Шоу началось в 19:00 и продлилось два часа. А в завершении его был дан большой салют. По ощущениям свидетелей, гремело сильнее, чем на День города.
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