Группа "Ва-Банкъ" и Арсений Бородин выступят в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма

В Барнауле состоится грандиозный концерт в честь присоединения Крыма к России. Театрализованное представление "Родной голос" пройдет 18 марта в Барнауле на площади Сахарова. Начало — в 19:00. Здесь прозвучат любимые песни разных эпох: народные и современные, советские хиты и рок-баллады, казачий фольклор и московский рэп, стихи русских поэтов.
Перед барнаульцами выступят:
- Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ",
- Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена",
- Арсений Бородин, солист группы "Челси", победитель проекта "Главная сцена",
- Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп,
- Алиса Гребенщикова – актриса,
- Любовь Толкалина – актриса театра и кино,
- праздничный хор Свято-Данилова монастыря – древнейшего монастыря Москвы,
- ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни,
- Сергей Старостин – этнограф, певец.
Концерт продлится два часа.
Крым — наш!
Четыре года назад произошло по-настоящему историческое событие, оказавшее влияние на ход отечественной и мировой истории, — воссоединение Крыма с Россией. Многие на Западе надеялись, что последующие события, введенные против России санкции ослабят страну и заставят отступиться. Однако этого не случилось. А жители Крыма, говорят наши эксперты, только выиграли от объединения: жизнь на полуострове за эти четыре года разительно изменилась в лучшую сторону.
Николай Якушев, депутат Алтайского краевого Заксобрания, был в Крыму в 2014 году за две недели до проведения референдума. По его словам, люди, с которыми он общался, хотели вернуться в Россию и оценивали этот шаг как единственный путь к выживанию.
Иван Огнев,
депутат Барнаульской гордумы:
— У меня в Крыму живут родственники, и я точно знаю, что многие жители полуострова считали, что их могли просто уничтожить, - рассказывает. - Сейчас люди чувствуют себя в безопасности. И у них произошли серьезные изменения.
С мнением коллеги согласна депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова. Она побывала впервые в Крыму летом 2014 года.
Наталья Кувшинова,
депутат Госдумы:
— Можно было сравнить соседние регионы: российский Краснодарский край и Крым, состоявший в Крыму более 20 лет. По инфраструктуре, по состоянию соцобъектов, зданий они очень и очень отличались. В пользу российской территории, конечно.
Она рассказывает, что настроения у жителей после референдума были "самые воодушевленные":
Наталья Кувшинова,
депутат Госдумы:
— Ко мне подошла женщина и сказала примерно следующее: "Слава богу, что мы теперь с вами, что у нас нет резни". Сегодня мои коллеги по Госдуме рассказывают, что ситуация изменилась коренным образом.
Жители Барнаула с самого начала поддерживали присоединение Крыма к России. В 2014 году горожане дважды в марте выходили на митинги, одобряя решения президента и проведение референдума на полуострове. Акции проходили и в последующие годы.
Мнения
"Ситуация тогда была вопиющей"
Николай Якушев,
депутат Алтайского краевого Законодательного собрания:
— Меня переполняет гордость, что я принимал в этом участие. За две недели до проведения референдума я как член палаты молодых законодателей был в Крыму. Мы посещали больницы, я разговаривал с врачами, медсестрами. Они показали состояние системы здравоохранения. Оно было вопиюще удручающим. И оборудование, и рентген, и УЗИ-аппаратура были еще советского производства. У меня был шок. Нам рассказывали и о дефиците лекарств, и о зарплатах, в разы меньших, чем в России.
Сейчас произошли кардинальные изменения. Например, сегодня идет масштабная реконструкция санаторного комплекса. Поставляется новое оборудование. Изменился
контингент отдыхающих. То к ним приезжали погулять полупьяные украинцы, а теперь люди туда едут действительно оздаравливаться.
"Россия показала себя очень сильной"
Наталья Кувшинова,
депутат Государственной Думы:
— Я считаю, присоединение Крыма было единственно правильным решением во всех смыслах: в политическом, социальном, гуманитарном. Да, нам этот шаг не "прощают" наши западные партнеры. Но Россия показала себя очень сильной. Тогда, наверно, многие думали, что мы щеки понадуваем, а потом скажем: "А нам оно надо? Хотим жить спокойно". Кто-то надеялся, что Россия даст слабину. Но не дождались.
Решение о воссоединении было принято в Госдуме всеми партиями, не взирая на политические убеждения. Тогда возобладал общегражданский, патриотический настрой.
Я считаю символическим совпадение годовщины присоединения Крыма и выборов президента: тогда произошла общенациональная консолидация, и на выборах она тоже должна случиться.
"Я испытываю только ликование"
Иван Огнев,
депутат Барнаульской городской Думы:
— У меня как тогда было ликование по поводу этого исторического события, так и сейчас. Ведь до этого случались возмутительные вещи. Родственники мне рассказывали одну историю. Представьте себе: 9 мая, в Севастополе морской парад, посвященный Дню Победы, на набережной — ветераны, заходит американский эсминец, швартуется и якобы в шутку начинает водить дулом по толпе. Люди были в бешенстве, кричали: "Что вы творите?!" Это была демонстрация силы, унижение людей.
Жители рассказывали, как к ним относились украинские власти: считали, что крымчане жируют. Хотя никаких инвестиций в развитие полуострова практически не было: ни в дороги, ни в инфраструктуру. Многое разрушалось. Я видел украинский Крым и российский. Это огромная разница.
Хроника
- 22 февраля — от власти отстранен экс-президент Украины Виктор Янукович.
- 23—24 февраля под давлением пророссийских активистов произошла смена органов власти Севастополя.
- 26 февраля сторонники новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента.
- 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти Крыма. Депутаты крымского Верховного Совета отправили в отставку прежнее правительство и приняли решение о проведении общекрымского референдума о расширении автономии полуострова. Новое правительство Крыма возглавил лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов. Он обратился к руководству России за "содействием в обеспечении мира и спокойствия" в Крыму.
- 1 марта Совет Федерации РФ удовлетворил официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины.
- 6 марта принято решение о проведении референдума по вопросу присоединении Крыма к России.
- 11 марта крымский Верховный Совет и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости.
- 16 марта состоялся референдум о присоединении к России.
- 18 марта Россия подписала договор, согласно которому в составе РФ образуются новые регионы: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Что еще будет 18 марта в Барнауле. Культурная программа Дня выборов
В этот прекрасный весенний день можно будет не только проголосовать, получить море полезной информации или поучаствовать в соревнованиях, но и прекрасно отдохнуть вместе с различными творческими коллективами города.
Практически на всех участках будут организованы выставки, танцевальные и песенные концерты. В мероприятиях примут участие как школьные, так и более крупные городские коллективы. В этот день выступят солисты Алтайского государственного музыкального колледжа, филармонии, коллективы "Песнохорки", "Консонанс", "Радуга", "Истоки" и другие. Свои представления дадут фитнес-группа "Амадеус", театральная студия "Барбариска" и многие другие.
Повсеместно будут организованы художественные экспозиции и выставки прикладного искусства. Ребятишки покажут свои поделки и рисунки.
В одной из школ пройдет битва хоров "Моя Россия, моя страна". А в другой – турнир по стрельбе в тире.
С показательными выступлениями выступят борцовские, танцевальные клубы, ребята, занимающиеся тхэквондо.
На уличных площадках пройдут праздники, фестивали. Люди смогут по-настоящему, весной, проводить зиму, принять участие в "Блинном фестивале" или в шоколадном шашечном турнире. Здесь же будут организованы игровые зоны. Те, кто долго задержатся здесь, смогут согреться и перекусить в полевой кухне.
- Опрос. Что хотели бы благоустроить известные барнаульцы
- Жители региона смогут получить популярные гаджеты за участие в голосовании
- Сергей Шубенков рассказал, почему пойдёт на выборы
- Как горожанину выбрать площадку, которую отремонтируют в этом году в Барнауле
- Сюжет: Выборы президента - 2018
- Сюжет: День выборов в Барнауле
- Сюжет: Концерты
- Сюжет: Присоединение Крыма к России