Группа "Ва-Банкъ" и Арсений Бородин выступят в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма

В Барнауле прошел митинг #Крымнаш. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. В Барнауле прошел митинг #Крымнаш. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. В Барнауле прошел митинг #Крымнаш. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. В Барнауле прошел митинг #Крымнаш. Фото: Александр Соколов, altapress.ru. Митинг в день присоединения Крыма к России. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинг в день присоединения Крыма к России. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинг в день присоединения Крыма к России. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинг в день присоединения Крыма к России. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Митинг в Барнауле. Фото: Владислав Лидер. Митинг в Барнауле. Фото: Владислав Лидер.

Краткое содержание

Перед барнаульцами выступят:

Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ",

Юлия Волкова, певица и актриса, финалистка проекта "Главная сцена",

Арсений Бородин, солист группы "Челси", победитель проекта "Главная сцена",

Рич – композитор и автор текстов в стиле рэп,

Алиса Гребенщикова – актриса,

Любовь Толкалина – актриса театра и кино,

праздничный хор Свято-Данилова монастыря – древнейшего монастыря Москвы,

ансамбль "Казачий Круг" - один из лучших мировых коллективов казачьей песни,

Сергей Старостин – этнограф, певец.

Концерт продлится два часа.

Крым — наш!

Четыре года назад произошло по-настоящему историческое событие, оказавшее влияние на ход отечественной и мировой истории, — воссоединение Крыма с Россией. Многие на Западе надеялись, что последующие события, введенные против России санкции ослабят страну и заставят отступиться. Однако этого не случилось. А жители Крыма, говорят наши эксперты, только выиграли от объединения: жизнь на полуострове за эти четыре года разительно изменилась в лучшую сторону.

Николай Якушев, депутат Алтайского краевого Заксобрания, был в Крыму в 2014 году за две недели до проведения референдума. По его словам, люди, с которыми он общался, хотели вернуться в Россию и оценивали этот шаг как единственный путь к выживанию.

Иван Огнев,

депутат Барнаульской гордумы:

— У меня в Крыму живут родственники, и я точно знаю, что многие жители полуострова считали, что их могли просто уничтожить, - рассказывает. - Сейчас люди чувствуют себя в безопасности. И у них произошли серьезные изменения.

С мнением коллеги согласна депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова. Она побывала впервые в Крыму летом 2014 года.

Наталья Кувшинова,

депутат Госдумы:

— Можно было сравнить соседние регионы: российский Краснодарский край и Крым, состоявший в Крыму более 20 лет. По инфраструктуре, по состоянию соцобъектов, зданий они очень и очень отличались. В пользу российской территории, конечно.

Она рассказывает, что настроения у жителей после референдума были "самые воодушевленные":

Наталья Кувшинова,

депутат Госдумы:

— Ко мне подошла женщина и сказала примерно следующее: "Слава богу, что мы теперь с вами, что у нас нет резни". Сегодня мои коллеги по Госдуме рассказывают, что ситуация изменилась коренным образом.

Жители Барнаула с самого начала поддерживали присоединение Крыма к России. В 2014 году горожане дважды в марте выходили на митинги, одобряя решения президента и проведение референдума на полуострове. Акции проходили и в последующие годы.

Мнения

"Ситуация тогда была вопиющей"

Николай Якушев,

депутат Алтайского краевого Законодательного собрания:

— Меня переполняет гордость, что я принимал в этом участие. За две недели до проведения референдума я как член палаты молодых законодателей был в Крыму. Мы посещали больницы, я разговаривал с врачами, медсестрами. Они показали состояние системы здравоохранения. Оно было вопиюще удручающим. И оборудование, и рентген, и УЗИ-аппаратура были еще советского производства. У меня был шок. Нам рассказывали и о дефиците лекарств, и о зарплатах, в разы меньших, чем в России. Сейчас произошли кардинальные изменения. Например, сегодня идет масштабная реконструкция санаторного комплекса. Поставляется новое оборудование. Изменился контингент отдыхающих. То к ним приезжали погулять полупьяные украинцы, а теперь люди туда едут действительно оздаравливаться.

"Россия показала себя очень сильной"

Наталья Кувшинова,

депутат Государственной Думы:

— Я считаю, присоединение Крыма было единственно правильным решением во всех смыслах: в политическом, социальном, гуманитарном. Да, нам этот шаг не "прощают" наши западные партнеры. Но Россия показала себя очень сильной. Тогда, наверно, многие думали, что мы щеки понадуваем, а потом скажем: "А нам оно надо? Хотим жить спокойно". Кто-то надеялся, что Россия даст слабину. Но не дождались.

Решение о воссоединении было принято в Госдуме всеми партиями, не взирая на политические убеждения. Тогда возобладал общегражданский, патриотический настрой.

Я считаю символическим совпадение годовщины присоединения Крыма и выборов президента: тогда произошла общенациональная консолидация, и на выборах она тоже должна случиться.

"Я испытываю только ликование"

Иван Огнев,

депутат Барнаульской городской Думы:

— У меня как тогда было ликование по поводу этого исторического события, так и сейчас. Ведь до этого случались возмутительные вещи. Родственники мне рассказывали одну историю. Представьте себе: 9 мая, в Севастополе морской парад, посвященный Дню Победы, на набережной — ветераны, заходит американский эсминец, швартуется и якобы в шутку начинает водить дулом по толпе. Люди были в бешенстве, кричали: "Что вы творите?!" Это была демонстрация силы, унижение людей. Жители рассказывали, как к ним относились украинские власти: считали, что крымчане жируют. Хотя никаких инвестиций в развитие полуострова практически не было: ни в дороги, ни в инфраструктуру. Многое разрушалось. Я видел украинский Крым и российский. Это огромная разница.

Хроника

22 февраля — от власти отстранен экс-президент Украины Виктор Янукович.

23—24 февраля под давлением пророссийских активистов произошла смена органов власти Севастополя.

26 февраля сторонники новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента.

27 февраля российский спецназ занял здания органов власти Крыма. Депутаты крымского Верховного Совета отправили в отставку прежнее правительство и приняли решение о проведении общекрымского референдума о расширении автономии полуострова. Новое правительство Крыма возглавил лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов. Он обратился к руководству России за "содействием в обеспечении мира и спокойствия" в Крыму.

1 марта Совет Федерации РФ удовлетворил официальное обращение президента Владимира Путина о разрешении на использование российских войск на территории Украины.

6 марта принято решение о проведении референдума по вопросу присоединении Крыма к России.

11 марта крымский Верховный Совет и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости.

16 марта состоялся референдум о присоединении к России.

18 марта Россия подписала договор, согласно которому в составе РФ образуются новые регионы: Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Что еще будет 18 марта в Барнауле. Культурная программа Дня выборов

В этот прекрасный весенний день можно будет не только проголосовать, получить море полезной информации или поучаствовать в соревнованиях, но и прекрасно отдохнуть вместе с различными творческими коллективами города.

Практически на всех участках будут организованы выставки, танцевальные и песенные концерты. В мероприятиях примут участие как школьные, так и более крупные городские коллективы. В этот день выступят солисты Алтайского государственного музыкального колледжа, филармонии, коллективы "Песнохорки", "Консонанс", "Радуга", "Истоки" и другие. Свои представления дадут фитнес-группа "Амадеус", театральная студия "Барбариска" и многие другие.

Повсеместно будут организованы художественные экспозиции и выставки прикладного искусства. Ребятишки покажут свои поделки и рисунки.

В одной из школ пройдет битва хоров "Моя Россия, моя страна". А в другой – турнир по стрельбе в тире.

С показательными выступлениями выступят борцовские, танцевальные клубы, ребята, занимающиеся тхэквондо.

На уличных площадках пройдут праздники, фестивали. Люди смогут по-настоящему, весной, проводить зиму, принять участие в "Блинном фестивале" или в шоколадном шашечном турнире. Здесь же будут организованы игровые зоны. Те, кто долго задержатся здесь, смогут согреться и перекусить в полевой кухне.