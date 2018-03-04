Опрос. Что хотели бы благоустроить известные барнаульцы

— В Барнауле проживаю с 1965 года, довольно приличный срок. Поскольку больше половины своего времени мы проводим на производстве, то стараемся благоустроить территорию завода. И мне лично она очень нравится.

Что касается Барнаула, он какой-то по-семейному уютный, если его сравнивать, например, с Новосибирском. Мне очень нравится в городе историческая часть, Нагорный парк. Этими объектами уже начали заниматься, но усилий надо будет приложить еще много. То же самое можно сказать и о набережной. Место чудесное, но надо серьезно поработать.

Очень по душе мне и старая часть города, сейчас она называется "Барнаул горнозаводской". Считаю, что все старые здания надо отреставрировать. Надо, чтобы у них появились хорошие хозяева, которые приведут их в порядок и будут поддерживать в дальнейшем.

Я люблю эти места, хочу, чтобы они развивались и дальше. Поэтому обязательно пойду 18 марта и проголосую за них.