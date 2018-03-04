Опрос. Что хотели бы благоустроить известные барнаульцы

В этом году Барнаул обещает преобразиться — в рамках госпрограммы "Комфортная городская среда" в краевом центре благоустроят несколько значимых для барнаульцев мест. Редакция газеты "Читай!Город" поинтересовалась у известных горожан, какие у них любимые уголки и как они видят будущее Барнаула.
"Мне очень душе старая часть города"
Виктор Герман,
председатель правления Союза промышленников Алтая:
— В Барнауле проживаю с 1965 года, довольно приличный срок. Поскольку больше половины своего времени мы проводим на производстве, то стараемся благоустроить территорию завода. И мне лично она очень нравится.
Что касается Барнаула, он какой-то по-семейному уютный, если его сравнивать, например, с Новосибирском. Мне очень нравится в городе историческая часть, Нагорный парк. Этими объектами уже начали заниматься, но усилий надо будет приложить еще много. То же самое можно сказать и о набережной. Место чудесное, но надо серьезно поработать.
Очень по душе мне и старая часть города, сейчас она называется "Барнаул горнозаводской". Считаю, что все старые здания надо отреставрировать. Надо, чтобы у них появились хорошие хозяева, которые приведут их в порядок и будут поддерживать в дальнейшем.
Я люблю эти места, хочу, чтобы они развивались и дальше. Поэтому обязательно пойду 18 марта и проголосую за них.
"Переживаю за ВДНХ и Юбилейный"
Сергей Мозговой,
скульптор:
— Больше всего в Барнауле я "болею" за ВДХН и парк "Юбилейный". Я помню еще тот ВДНХ, в котором стояли павильоны. Очень хочется, чтобы он воспрял. И также парк "Юбилейный", куда мы еще школьниками на лыжах бегали на физкультуре.
При большой территории, я считаю, на ней обязательно нужно разместить спортивные площадки, хотя бы для волейбола и баскетбола, зимой – хоккейную коробку. Чтобы можно было заниматься. Чтобы помимо школьников, могли побегать-попрыгать и возрастные люди. Можно установить уличные спортивные тренажеры.
Я бы, конечно, хотел увидеть парк скульптуры. Чтобы было еще и что-то для души. Причем парк этот должен быть в некотором роде активным. Я в школе, например, сделал скульптуры. Первый год ребятишек с них сгонял. Потом махнул рукой. Теперь делаю так, чтобы дети не порвали ничего, не травмировались.
А если совсем уж мечтать, то о передвижных кинотеатрах в парковых зонах.
"Окраинам – больше внимания"
Инна Борисенко,
директор школы №132:
— Мне очень нравится набережная. И сейчас она, конечно, преображается. Причем это не просто красивые лестницы, не просто место для комфортных прогулок, но и информационно насыщенное пространство. Там есть плакаты, на которых можно почитать об истории этой территории и объектов.
Таким же хотелось бы видеть, конечно, и проспект Ленина. Но, кроме того, я выступают и за увеличение внимания к благоустройству окраин, спальных районов. Здесь должны создаваться зоны отдыха. Я считаю, что можно и нужно продолжать освоение территории около барнаульского зоопарка, Парка спорта Смертина. Там еще есть место для приложения сил. Они и так прирастают каждый год, но потенциал там сохраняется. Это экологически-спортивный островок, и он уже сегодня привлекает большое внимание горожан, заслуженно пользуется большим интересом.
"Хотелось бы гулять по лесу с коляской"
Иван Нифонтов,
чемпион мира по дзюдо:
— Мое любимое место — город Барнаул. Мне очень нравится Нагорный парк, лестницы, которые к нему ведут. Хорошая идея — возродить их. Я по ним с ребятишками несколько раз уже гулял.
Я бы еще предложил в лесу сделать какую-то зону отдыха, чтобы по ней можно было с коляской пройтись. Мы одно время гуляли около базы "Белочка", там есть лыже-роллерная трасса. Но на нее перестали пускать. Такую территорию можно было бы сделать, например, на Змеиногорском тракте. Скажем, организовать около Лыжни здоровья.
Кроме того, сегодня становится очень популярен воркаут (спортивная субкультура, пропагандирующая уличную гимнастику – прим. ред). Для организации площадок для него не нужно ни много земли, ни большого объема инвестиций. Мне кажется, такие зоны можно было бы сделать в разных парках и скверах.
"Нужны места, где можно погулять с семьей"
Максим Тушков,
директор по развитию сети "Грильница":
— Моя любимая прогулочная зона в Барнауле – это проспект Ленина, аллея от улицы Молодежной до Старого базара. Сейчас и территория самого Старого базара, ул. Мало-Тобольская также становятся привлекательными. Еще мне нравятся лестницы, которые делают на ВДНХ.
Мне импонирует, что происходит движение в этом районе города: пространство наполняют содержанием, расширяют. Сейчас делают и набережную. Прежде я бы не сказал, что являюсь любителем гулять на этой территории. Не так часто мы выбираемся просто на прогулки по городу. Но если будут созданы какие-то места, где можно будет погулять с семьей, я с удовольствием стану это делать.
"Город бы украсили скверы"
Ирина Вильгельм,
главный врач Городской больницы №5 (РТП):
— На мой взгляд, очень важно сохранить скверы и парки. У меня в свое время был любимый скверик на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, но его, к сожалению, застроили. Мне близки улицы Пушкина, Ползунова, Толстого – старая часть города. Это прекрасная идея – привести их в порядок, благоустроить. Мне нравится пешеходная зона.
Еще хотелось бы, конечно, чтобы и в новых кварталах во дворах были игровые зоны, безопасные для детей и в целом для отдыха. Было бы замечательно, если бы и там появлялись хотя бы небольшие скверы, потому что не всегда есть возможность приехать из одного конца города в другой, чтобы просто погулять в красивом зеленом месте, по любимым улицам.
Как горожанину выбрать площадку, которую отремонтируют в этом году в Барнауле
18 марта жители Барнаула смогут не только отдать свой голос за кандидата в президенты, но и не выходя из здания проголосовать за любимые уголки и территории города. По результатам этого опроса власти Барнаула определят, какие шесть площадок отремонтируют в этом году в рамках программы "Комфортная городская среда".
См., как можно за них проголосовать.
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