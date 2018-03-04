Что еще нас ждёт на выборах? Какие полезные и веселые мероприятия ждут Барнаул 18 марта

Вчера, 15:18.
Жизнь

18 марта на 150 избирательных участках столицы Алтайского края каждый взрослый гражданин сможет определить будущее своей страны – проголосовать за президента России. Однако в этот день места для голосования станут настоящими центрами жизни в своих микрорайонах. Здесь можно будет получить консультации юристов, психологов, специалистов по профориентации, измерить давление, принять участие в экскурсиях, веселых стартах, послушать концерты или полюбоваться выставками. И конечно, сделать селфи.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

"Полезности" для детей и их родителей

Мамы и папы начинают переживать за ученическое будущее своих детей еще до 1 сентября. 18 марта в школах города родителям будущих первоклассников психологи, логопеды, педагоги расскажут, как подготовить ребенка к учебе, ответят на все вопросы о программах и нагрузках, проведут открытые уроки и экскурсии по школе.

В то же время старшеклассники и их родители смогу узнать все о проведении в будущем экзаменов ГИА и ЕГЭ и даже сдать пробные тесты. Мамы и папы вполне могут почувствовать себя в "шкуре" своих детей. Будут проведены открытые консультации по разным предметам, а также тренинги по психологической подготовке детей к этим испытаниям.

Важной может стать информация по профриентации: в сегодняшнем быстроменяющемся мире эти данные могут прийтись как нельзя кстати.

Выборы президента Российской Федерации. Барнаул, 4 марта 2012 года.
Выборы президента Российской Федерации. Барнаул, 4 марта 2012 года.

Для родителей же проведут цикл правовых 15-минуток: о правах и обязанностях подростков, о молодежном экстремизме, об участии в общественных школьных организациях.

Но семьи смогут не только получить полезную информацию, но и развлечься: принять участие в познавательных конкурсах и викторинах, в дискуссиях вокруг кино, в чемпионате по финансовой грамотности или в веселых спортивных стартах.

Кроме того, в школах пройдут соревнования по настольному теннису, волейболу, баскетболу, шахматам. Принять в них участие смогут, разумеется и взрослые, и дети.

Для школьников и родителей школы организуют различные мастер-классы: творческие, компьютерные, по рукоделию. Детям расскажут о разнообразных кружках, секциях. В нескольких местах пройдут увлекательные квесты.

На избирательный участок за консультацией врача

Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.
Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.

На каждом участке 18 марта будут работать медики. Врачи и медсестры городских больниц и поликлиник будут вести доврачебный и консультативный приём.

Наряду с государственными клиниками консультации будут вести и частные, в том числе специализирующиеся на распространении медицинской аппаратуры: тонометров, измерителей сахара крови, небулайзеров и т.д.

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Будут вести приёмы и врачи из "Центра здоровья". Прямо в здании можно будет изменить давление, пульс, основные параметры тела, взвеситься, определить количество сахара в крови. Специалисты проконсультируют по рискам возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Кроме того, о медицинском и других видах страхования расскажу специалисты "Ресо-Мед".

Культурная программа Дня выборов

Выборы.
Выборы.

В этот прекрасный весенний день можно будет не только проголосовать, получить море полезной информации или поучаствовать в  соревнованиях, но и прекрасно отдохнуть вместе с различными творческими коллективами города.

Практически на всех участках будут организованы выставки, танцевальные и песенные концерты. В мероприятиях примут участие как школьные, так и более крупные городские коллективы. В этот день выступят солисты Алтайского государственного музыкального колледжа, филармонии, коллективы "Песнохорки", "Консонанс", "Радуга", "Истоки" и другие. Свои представления дадут фитнес-группа "Амадеус", театральная студия "Барбариска" и многие другие.

Как горожанину выбрать площадку, которую отремонтируют в этом году в Барнауле

Повсеместно будут организованы художественные экспозиции и выставки прикладного искусства. Ребятишки покажут свои поделки и рисунки.

В одной из школ пройдет битва хоров "Моя Россия, моя страна". А в другой – турнир по стрельбе в тире.

С показательными выступлениями выступят борцовские, танцевальные клубы, ребята, занимающиеся тхэквондо.

На уличных площадках пройдут праздники, фестивали. Люди смогут по-настоящему, весной, проводить зиму, принять участие в "Блинном фестивале" или в шоколадном шашечном турнире. Здесь же будут организованы игровые зоны. Те, кто долго задержатся здесь, смогут согреться и перекусить в полевой кухне.

Как будет организована торговля на участках

Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.
Выборы в Барнауле 18 сентября 2016 года.

На всех избирательных участках будет организована торговля. Наряду с традиционной свежей выпечкой здесь будут продаваться другие продукты, а также семена – самый сезонный товар.

Консультации для льготников

Консультации по всем видам льгот проведут работники социальных служб города: они расскажут о предоставлении полагающихся выплат различным категориям граждан.

Селфи-акция #фотовыборы22

На каждом участке будет организована фотозона. Здесь можно будет сфотографироваться самому, снять своих родных или друзей, а также сделать веселое селфи. Снимки можно разместить в соцсетях и принять участие в конкурсе с хорошим призовым фондом.

См. как получить за селфи на выборах популярные гаджеты.

Справка

Подробнее ознакомиться с расписанием мероприятий на вашем участке вы можете непосредственно на нем (на каждом будет размещен специальный плакат). Кроме того, волонтеры будут разносить информационные листовки по домам жителей.

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