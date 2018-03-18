Оппозиционерка Божена Рынска назвала проголосовавших людей образинами и тупым стадом

18 марта оппозиционная журналистка Божена Рынска назвала людей, пришедших на выборы на один из избирательных участков образинами. Этим наблюдением она поделилась на своей странице в Facebook.
Божена Рынска,
журналистка:
— Вглядитесь в этих людей. Вот эти лица, "полные интеллекта и смысла", определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот образины, по сути диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит.
Напоминаем, что 18 марта в России проходят президентские выборы. По данным ЦИК на 17:00 мск по всей стране проголосовали уже более 51% избирателей.
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