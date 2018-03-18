По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, на 17:00 московского времени в России явка избирателей на выборах президента составила 51,9 %.
Явка на 17:00 мск. В России проголосовали уже более половины избирателей
Сегодня, 21:34.
По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, на 17:00 московского времени в России явка избирателей на выборах президента составила 51,9 %.
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