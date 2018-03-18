Явка на 17:00 мск. В России проголосовали уже более половины избирателей

Сегодня, 21:34.
Политика

По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии, на 17:00 московского времени в России явка избирателей на выборах президента составила 51,9 %.

Выборы президента 2018 в Барнауле.
Выборы президента 2018 в Барнауле. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, что по данным на 18:00 местного времени в Алтайском крае проголосовали 60,36%.

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