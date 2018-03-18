Наблюдатели "Голоса" сообщили о нарушениях на выборах президента РФ

Имели место случаи нарушения прав наблюдателей, членов комиссии и представителей СМИ.

Наибольшее число жалоб (35) поступило поступило из Камчасткого края, где голосование уже завершилось.

Особое беспокойство наблюдателей вызвала административная мобилизация избирателей, в том числе сообщения о случаях принуждения учащихся, сотрудников и подчиненных к написанию заявлений на голосование по месту нахождения и "прикрепления" их к избирательным участкам, расположенным по месту работы или учебы, где возможно осуществить контроль над их участием в голосовании.

Среди участков с большим количеством прикрепившихся избирателей фигурируют участки, расположенные на территории и рядом со студенческими общежитиями, колледжами, крупными предприятиями.

Всего за 16—17 марта на "Карте нарушений" размещено 107 сообщений о возможных нарушениях, из них 75 сообщений содержат информацию о действиях по повышению явки. Из них о принуждении к получению заявлений — 12 сообщений; 61 сообщение о прямом принуждении к голосовании; о контроле явки — 41; о использовании стимулирующих технологий — 6.

С утра 18 марта на горячую линию "Голоса" и "Карту нарушений" из регионов стали поступать сообщения о принуждении к голосованию и об административном контроле за явкой избирателей из Тамбовской и Курганской областей, Чеченской республики, Санкт-Петербурга.

Особо отмечается, что в условиях данной кампании избирателей административно стимулируют, в основном, просто к самому участию в выборах, без принуждения к голосованию за конкретного кандидата.

На сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак работает онлайн-трансляция. "Мы будем рассказывать вам обо всем важном, что происходит на избирательных участках страны в этот день", — говорится в заявлении штаба.

Сообщения о нарушениях поступают со всей страны.

"Екатеринбург. УИК №1560. Портрет Путина на участке. После подачи жалобы портрет заклеили", — сообщает штаб.

Неизвестный избиратель выкинул в мусорную корзину 14 бюллетеней (участки №343 и №345). Везде была проставлена галочка в графе за Путина.