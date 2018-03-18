В Приморье и в Уфе люди проголосовали за президента и умерли

В Приморье жительница села Кролевцы умерла в день выборов. По информации СМИ, пенсионерка отдала свой голос за одного кандидатов, села в машину и умерла. Об этом сообщает местный портал DEITA.ru.
По предварительным данным, женщина пришла на выборы и проголосовала. После этого она вышла из участка, села автомобиль и там скончалась. Подробности происшествия уточняются.
Точная информация не сообщается, возможной причиной смерти источники называют возрастные болезни.
В этот же день в другом конце страны - в Уфе, мужчина также скончался, отдав свой гражданский долг. Мужчина умер во время голосования на выборах сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Башкирии.
"С избирательного участка №32 в микрорайоне "Инорс" поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека", — рассказали в ведомстве.
18 марта россияне голосуют за кандидатов в президенты. Список претендентов насчитывает 8 человек. По оценкам экспертов, явка в 2018 году может быть рекордно высокой.
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