В Приморье и в Уфе люди проголосовали за президента и умерли

По предварительным данным, женщина пришла на выборы и проголосовала. После этого она вышла из участка, села автомобиль и там скончалась. Подробности происшествия уточняются.

Точная информация не сообщается, возможной причиной смерти источники называют возрастные болезни.

В этот же день в другом конце страны - в Уфе, мужчина также скончался, отдав свой гражданский долг. Мужчина умер во время голосования на выборах сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Башкирии.

"С избирательного участка №32 в микрорайоне "Инорс" поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека", — рассказали в ведомстве.

18 марта россияне голосуют за кандидатов в президенты. Список претендентов насчитывает 8 человек. По оценкам экспертов, явка в 2018 году может быть рекордно высокой.