Жители Крыма впервые принимают участие в выборах президента РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прибыл на избирательный участок в Симферополе за 10 минут до начала голосования на выборах президента РФ.

Голосование на выборах президента проводится в Крыму впервые. Глава Крыма напомнил, что данное событие имеет такую же важность, как и общекрымский референдум в 2014 году.