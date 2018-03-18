Жители Крыма впервые принимают участие в выборах президента РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прибыл на избирательный участок в Симферополе за 10 минут до начала голосования на выборах президента РФ.
Голосование на выборах президента проводится в Крыму впервые. Глава Крыма напомнил, что данное событие имеет такую же важность, как и общекрымский референдум в 2014 году.
За ходом голосования в Крыму наблюдают 43 иностранных гостя из 20 государств.
В бюллетенях восемь кандидатов: Сергей Бабурин от Российского общенародного союза, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от "Партии роста" и Григорий Явлинский от партии "Яблоко".
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