Известная сибирячка 90-летняя баба Лена проголосовала на выборах президента

90-летняя пенсионерка пришла на избирательный участок к девяти утра. Сама женщина отметила, что хотела прийти на участок первой, но проспала, пишет life.

Елена Михайловна утверждает, что никогда не пропускает выборы, всегда с удовольствием исполняет свой гражданский долг.



"В выборах обязательно нужно принимать участие, чтобы жизнь была лучше. Чтобы были радостные перемены нужно быть активными. Я хочу, чтобы в моей жизни и жизни моих близких все было хорошо, поэтому я голосую за свое будущее и будущее своей страны", — сказала она, пишет gnkk.ru.



Елена Михайловна Ерхова, известная в блогосфере как "баба Лена", прославилась после ряда публикаций в социальных сетях. Бабушка в одиночку летает по миру, откладывая на поездки часть денег из скромной пенсии. Елена Михайловна путешествует с 83-х лет, ей удалось побывать в восьми странах.