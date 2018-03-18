Известная сибирячка 90-летняя баба Лена проголосовала на выборах президента

Красноярская путешественница, 90-летняя пенсионерка Елена Михайловна Ерхова, известная во всемирной сети как "баба Лена", рано утром 18 марта проголосовала на избирательном участке в средней школе №10.
90-летняя пенсионерка пришла на избирательный участок к девяти утра. Сама женщина отметила, что хотела прийти на участок первой, но проспала, пишет life.
Елена Михайловна утверждает, что никогда не пропускает выборы, всегда с удовольствием исполняет свой гражданский долг.
"В выборах обязательно нужно принимать участие, чтобы жизнь была лучше. Чтобы были радостные перемены нужно быть активными. Я хочу, чтобы в моей жизни и жизни моих близких все было хорошо, поэтому я голосую за свое будущее и будущее своей страны", — сказала она, пишет gnkk.ru.
Елена Михайловна Ерхова, известная в блогосфере как "баба Лена", прославилась после ряда публикаций в социальных сетях. Бабушка в одиночку летает по миру, откладывая на поездки часть денег из скромной пенсии. Елена Михайловна путешествует с 83-х лет, ей удалось побывать в восьми странах.
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