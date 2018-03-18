Крымская нирвана: сибиряки рассказали о своей жизни на полуострове после переезда

Крымские настроения сибиряков. Фото: Ольга Кочетова. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Ольга Кочетова. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Ольга Кочетова. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com. Крымские настроения сибиряков. Фото: Светлана Смолянникова, Facebook.com.

Дорогое молоко

Светлана Смолянникова,

директор по рекламе Симферопольского филиала ИД "Комсомольская правда":

— Так получилось, что работу искать не пришлось, ехала уже на готовое место. Самой большой плюс Крыма — море и природа. Погода непостоянная. За сутки могут смениться все четыре времени года. В прошлом году была затяжная сухая осень, на Новый год температура +14. Зато февраль стал самым зимним месяцем — наконец-то выпал снег и задержался на пару дней. Стоимость проезда в общественном месте 13 рублей (при бырнаульских-то билетах по 20). Трудности, конечно, есть. В основном, бытового характера. Например, высокие цены на молоко — 80 рублей за литр (а у меня маленькая дочь). По сравнению с барнаульскими полками, здесь небольшой выбор продукции в одном магазине. И чтобы наполнить холодильник, приходится посетить сразу несколько магазинов. Но, правда, есть неплохие супермаркеты. Неразвитая пока инфраструктура. Состояние дорог, тротуаров оставляет желать лучшего. Есть проблемы определить ребенка в государственный детский сад. Стоимость в месяц в частном саду от 8 до 17 тысяч рублей.

В Симферополе семья Смолянниковых снимает в аренду двухкомнатный дом за 22 тыс. рублей. "Это нормально — живем в центре. А так однокомнатная квартира в месяц съемщику обойдется от 20 тыс. рублей, "двушка" — 25-30 тысяч. Ценник, конечно, "впечатляет". Симферополь находится по ценам за съем жилья на третьем месте после Москвы и Питера", — говорит Светлана.

Пока не наступил купальный сезон, поездки к морю совершают раз месяц. "Как только море потеплеет, выезжать к волнам будем чаще. Тем более, что из Симферополя до Алушты всего 40 минут езды, до Евпатории полтора часа", — рассказывает Света.

По ее словам, в Крыму "сформировалась" так называемая барнаульская диаспора, музыкальная. "Ездили в Ялту к Тимофею Винковскому, спасибо ему огромное за поддержку и, конечно, семье Влада Никитина, часто бываем у них в Евпатории и в поселке Штормовое. Это барнаульские музыканты которые переехали жить в Крым намного раньше, чем я", — делится барнаульская крымчанка.

"А скучаю я сильно. Наверное, поэтому в новогодние каникулы прилетала с дочкой в Барнаул, встретилась со всеми близкими и друзьями. Дочь снегу обрадовалась! Здесь очень не хватает моей дачи", — говорит Светлана.

Аккрыматизация

Ольга Кочетова,

пресс-секретарь строительной компании "Сибавтобан":

— Крым очаровал сразу, в отличие от Симферополя. Тот постепенно — своими улочками, кружевным историческим центром, прекрасным, но сильно запущенным Салгиром и его старинной набережной. Летом он чудесен. Как и любой город полуострова. Душистый, зеленый, очень сочный. Бесконечно много солнца. Крым утопает в солнечных ваннах. Кстати, есть даже такой термин — аккрыматизация. Вроде как я ее уже прошла. Почему? Потому что в какой-то момент спали розовые очки, и я увидела очевидные негативные вещи. Например, ужасного качества городские дороги — в колдобинах и выбоинах. Но это поправимо — ремонтом и должным содержанием такие вопросы решаются в несколько месяцев.

Ольга рассказала, что когда здесь началась так называемая "обрезка деревьев", она реально стала заикаться. Могучие, красивые взрослые кроны беспощадно пилились практически под пень. И та же набережная реки Салгир стала напоминать кладбище.

"Команда дровосеков утверждает, что все восстановится, и будет еще лучше. Здравомыслящие горожане над ними смеются, и рыдают над своим чудесным Симферополем. Потому что не в силах повлиять на ситуацию, рассказывает Ольга. — На двух главных пешеходных улицах исторического центра сносят несколько знаковых зданий, застраивая эти пломбы набившими оскомину многоэтажными бизнес-центрами. Печально всё это... По идее, облик Симферополя надо восстанавливать, а не безжалостно менять его в сторону урбанизации".

Отдельный разговор про местные фрукты. По мнению Ольги, яблоки здесь пахнут яблоками, а вкус персиков сводит с ума. Узнала, что такое свежий спелый инжир и грецкий орех. Большая разница с тем, что продают на материке. Сейчас здесь уже давно цветёт миндаль, и его сладкий терпкий запах волнует сердце.

Ольга Кочетова,

пресс-секретарь Строительной компании "Сибавтобан":

— Жду майских праздников, так как буду в Севастополе. Я там, вообще-то, бываю каждые выходные, потому что восхищена этим городом-чайкой. Люблю его весь, от первой плитки брусчатки до последнего всплеска волны в закатном Херсонесе. Честно всем признаюсь, что Севастополь — это город души моей. Именно в нём я бы хотела жить, и быть полезной этому легендарному городу. Мне еще полгода назад сказали в ответ на это: "Севастополь странный город. Они там все с пулей в голове, постоянно его от кого-то защищают". А я считаю, что защищать свой город — это очень хорошо и правильно. Севастополь — город с иной ментальностью, отличной от общекрымской, и от симферопольской. Это заметно. Вообще, здесь всё видится по-иному, чем с материка. Крымчане открыты, дружелюбны, очень разговорчивы. Большинство поймали здесь свою нирвану, и никуда не торопятся. Поэтому темпоритм работы нас, материковых, напрягает — мы привыкли решать всё быстро, оперативно. В свой адрес я уже не единожды слышала: "Ну чего вы так суетитесь, Оля?". Не знаю. Может, и правда, в какой-то момент нужно притормозить. Это ж Крым. Море и солнце.

***

Владимир Моисеенко, один из авторов знаменитого постера о Барнауле с медведем на заснеженном проспекте Ленина в Барнауле также сейчас проживает в Крыму, в Севастополе. Каждый сезон зазывает на персики, окунуться в море. Знает даже цены на авиабилеты из Барнаула до Симферополя. Двери его дома распахнуты для друзей. К нему довольно часто заглядывают "на огонек" барнаульские художники и музыканты. И тогда устраиваются "квартирники" на морском берегу — с корюшкой, "тайнами Массандры", ночным костром. Владимир своей камерой снял достопримечательности Крыма и фото щедро выставляет в Facebook. Но почему-то в последнее время все чаще на его странице в соцсети появляются фото родного Барнаула, Горного Алтая. Да он и сам не скрывает: "По Барнаулу скучаю, по друзьям". Ностальгия.