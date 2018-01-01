Российский космонавт показал Крымский мост с орбиты МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал полуостров Крым с борта Международной космической станции (МКС).
На снимках запечатлены Севастополь и Крымский мост, который должен соединить полуостров с материковой Россией. Фото он выложил в своем Instagram.
Снимки с МКС вызвали восторг среди подписчиков космонавта "Роскосмоса". "Антон, фотографии великолепны! Спасибо Вам большое! С наступающим Новым годом Вас и весь экипаж МКС!", "Спасибо за Севастополь!!! Там мои близкие!!!", "Как красиво! С наступающим, Вас!" — поздравляют пользователи Сети.
В настоящее время Шкаплеров находится на МКС в качестве капитана пилотируемого корабля "Союз МС-07", который стартовал 17 декабря с космодрома Байконур. В состав экипажа также входят астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи, пишет ura.ru.
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