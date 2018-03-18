Портрет Путина на участке, и как мать Собчак не нашли в списках избирателей. О нарушениях

Сегодня, 17:07.
Политика

На сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак работает онлайн-трансляция. "Мы будем рассказывать вам обо всем важном, что происходит на избирательных участках страны в этот день", — говорится в заявлении штаба.

Людмила Нарусова.
Людмила Нарусова. Фото: sobchakprotivvseh.ru.

Вот одно из сообщений, поступивших на горячую линию: "Позвонила Людмила Нарусова. Она рассказала, что пришла на свой участок в Питере, где голосует 28 лет подряд, и ее нет в списках. Людмила Борисовна написала заявление, и тут же нашлась в каком-то допсписке голосующих. Считает, что ей препятствовали изъявить свою волю".

Сообщения о нарушениях поступают со всей страны.

"Екатеринбург. УИК №1560. Портрет Путина на участке. После подачи жалобы портрет заклеили", — сообщает штаб.

Портрет Путина на избирательном участке в Екатеринбурге.
Портрет Путина на избирательном участке в Екатеринбурге.

В Калиниграде наблюдатели штаба заметили, как член участковой избирательной комиссии №565 разрезает список избирателей и перешивает его.

Неизвестный избиратель выкинул в мусорную корзину 14 бюллетеней (участки №343 и №345). Везде была проставлена галочка в графе за Путина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордной явке на президентские выборы, в которых участвуют восемь кандидатов.

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