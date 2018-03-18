Портрет Путина на участке, и как мать Собчак не нашли в списках избирателей. О нарушениях

Вот одно из сообщений, поступивших на горячую линию: "Позвонила Людмила Нарусова. Она рассказала, что пришла на свой участок в Питере, где голосует 28 лет подряд, и ее нет в списках. Людмила Борисовна написала заявление, и тут же нашлась в каком-то допсписке голосующих. Считает, что ей препятствовали изъявить свою волю".

Сообщения о нарушениях поступают со всей страны.

"Екатеринбург. УИК №1560. Портрет Путина на участке. После подачи жалобы портрет заклеили", — сообщает штаб.

В Калиниграде наблюдатели штаба заметили, как член участковой избирательной комиссии №565 разрезает список избирателей и перешивает его.

Неизвестный избиратель выкинул в мусорную корзину 14 бюллетеней (участки №343 и №345). Везде была проставлена галочка в графе за Путина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о рекордной явке на президентские выборы, в которых участвуют восемь кандидатов.