В Алтайском крае на выборах побеждает Владимир Путин

Крайизбирком обнародовал предварительные данные по выборам президента в Алтайском крае на 20:29 18 марта. Лидирует Владимир Путин, он набирает пока 64,73%. За него в регионе проголосовали почти 455 тысяч избирателей. Этот показатель ниже, чем по стране. По данным ЦИК после обработки 21,33% бюллетеней, у Путина 71,9% голосов.

Павел Грудинин — 23,59%. Владимир Жириновский — 7,33%. Ксения Собчак — 0,92%. Григорий Явлинский — 0,55% Борис Титов — 0,44%. Сергей Бабурин — 0,63% Максим Сурайкин — 0,65%.