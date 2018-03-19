В Алтайском крае на выборах побеждает Владимир Путин

Крайизбирком обнародовал предварительные данные по выборам президента в Алтайском крае на 20:29 18 марта. Лидирует Владимир Путин, он набирает пока 64,73%. За него в регионе проголосовали почти 455 тысяч избирателей. Этот показатель ниже, чем по стране. По данным ЦИК после обработки 21,33% бюллетеней, у Путина 71,9% голосов.
Павел Грудинин — 23,59%.
Владимир Жириновский — 7,33%.
Ксения Собчак — 0,92%.
Григорий Явлинский — 0,55%
Борис Титов — 0,44%.
Сергей Бабурин — 0,63%
Максим Сурайкин — 0,65%.
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