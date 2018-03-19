В Алтайском крае на выборах побеждает Владимир Путин

Сегодня, 01:32.
Политика

Крайизбирком обнародовал предварительные данные по выборам президента в Алтайском крае на 20:29 18 марта. Лидирует Владимир Путин, он набирает пока 64,73%. За него в регионе проголосовали почти 455 тысяч избирателей. Этот показатель ниже, чем по стране. По данным ЦИК после обработки 21,33% бюллетеней, у Путина 71,9% голосов.

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Павел Грудинин — 23,59%.

Владимир Жириновский — 7,33%.

Ксения Собчак — 0,92%.

Григорий Явлинский — 0,55%

Борис Титов — 0,44%.

Сергей Бабурин — 0,63%

Максим Сурайкин — 0,65%.

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