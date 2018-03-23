Двоюродный племянник Путина может войти в состав правления "Газпрома"

"Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение. То есть, фактически они не общаются", — сказал Песков.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос о включении в состав правления компании Михаила Путина. Предполагается, что он займется сферой материально-технического обеспечения.

Известно, что Михаил Путин родился в 1967 году в Иваново, учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе. Кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3 класса. С 2007 года является зампредом страховой компании "Согаз". У него уже был опыт работы в "Газпроме": с 2004 по 2007 год он возглавлял медицинское управление.