УФАС оштрафовала барнаульский "Газпром" на 100 тысяч рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю оштрафовало компанию "Газпром газораспределение Барнаул" на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевой ФАС.
ТСЖ "Северный городок" обратилось с просьбой разобраться в законности и обоснованности действий компании "Газпром распределение Барнаул" по выдаче технических условий собственнику объекта капитального строительства в Научном городке.
Выяснилось, что ранее, ТСЖ направило в газораспределительную организацию запрос о выдаче технических условий на подключение объекта капитального строительства. Однако вместо запрашиваемых технических условий, в адрес предполагаемого абонента пришел договор о подключении к газораспределительным сетям.
По правилам сначала нужно получить технические условия и закрепить нагрузку за объектом до двух лет. Уже после этого при необходимости и наличие финансовой возможности можно заключить договор о подключении.
Барнаульская компания лишила владельца объекта недвижимости возможности закрепить необходимую нагрузку и ущемила его интересы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.