УФАС оштрафовала барнаульский "Газпром" на 100 тысяч рублей

ТСЖ "Северный городок" обратилось с просьбой разобраться в законности и обоснованности действий компании "Газпром распределение Барнаул" по выдаче технических условий собственнику объекта капитального строительства в Научном городке.

Выяснилось, что ранее, ТСЖ направило в газораспределительную организацию запрос о выдаче технических условий на подключение объекта капитального строительства. Однако вместо запрашиваемых технических условий, в адрес предполагаемого абонента пришел договор о подключении к газораспределительным сетям.

По правилам сначала нужно получить технические условия и закрепить нагрузку за объектом до двух лет. Уже после этого при необходимости и наличие финансовой возможности можно заключить договор о подключении.

Барнаульская компания лишила владельца объекта недвижимости возможности закрепить необходимую нагрузку и ущемила его интересы.