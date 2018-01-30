Барнаульский фитнес-клуб "Магис-Спорт" пожаловался на конкурента

Сайт Алтайского краевого управления ФАС России пишет, что "Магис-спорт" обнаружил рекламную акцию фитнес-клуба "Вита-Спорт" в одной из социальных сетей. Она призывала "Смени привычное старое на яркое новое". По условиям предложения новые клиенты получали скидку 20% на клубную карту "Вита-Спорт", если предъявляли клубные карты других фитнес-клубов. В округе их несколько: "Аврора спорт", "Максима" и другие.

ФАС установил, что это стимулирующее мероприятие направлено на отток клиентов у конкурентов, в том числе и у "Магис-спорта". А еще это дает преимущество при осуществлении предпринимательской деятельности.

В ведомстве подчеркивают, что "Вита-Спорт" поступился принципами добросовестной конкуренции. Компания получила от управления "предупреждение о прекращении размещения в социальных сетях информации об акции". О его исполнении необходимо отчитаться в УФАС до 19 февраля.

В 2016 году в ФАС на "Магис-спорт" жаловался барнаулец, который считал, что реклама клуба оскорбляет людей. В частности, претензии направлялись на слоган "Было — Сало". Барнаулец Алексей Хоменко решил, что "Магис-спорт" сравнивает людей с животными, оскорбляет и насмехается над людьми с избыточной массой тела или ожирением". Новость об этом вызвала бурное обсуждение в интернете, где многие приняли сторону Хоменко.

Справка

Фитнес-клуб "Вита-Спорт" работает с 2016 года в ТРЦ "Праздничный". Заведение расположено в одном квартале с "Магис-спортом". По данным источников altapress.ru, “Вита-Спорт" открыли тренеры, которые работали в "Магис-спорте".