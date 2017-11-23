В ЦУМе откроется тренажерный зал крупной барнаульской сети

Барнаульская сеть "Рельеф" откроет тренажерный зал в ЦУМе, сообщается на официальной странице сети. На это место переезжает зал, который работал на ул. Чкалова, 69а. Это будет самый большой тренажерный зал сети, рассказал altapress.ru Алексей Меркулов, руководитель сети "Рельеф".
В новом помещении — мощные кондиционеры и система вентиляции, которая рассчитана на большое количество людей.
Алексей Меркулов,
руководитель сети "Рельеф":
— Площадь помещения нового зала в два раза больше, чем была на Чкалова. Старый клуб не вмещал большого количества людей. Теперь он стал в два раза больше, и людям будет гораздо удобнее заниматься спортом. Учитывая размер клуба, количество тренеров также увеличится. Это также добавит удобства занимающимся.
"Рельеф" заработает 27 ноября на третьем этаже ЦУМа. Раньше на этом месте был магазин "Город одежды", а до него — DNS. Из-за переезда в новое помещение тренажерный зал на ул. Чкалова не будет работать уже с 24 ноября.
За последний год несколько фитнес-клубов города поменяли свои помещения на торговые центры. Фитнес-клуб "Сафари" освободил два этажа в торговом центре "Вавилон" и переехал в современный ТОЦ "Гулливер". "Аполлон" переехал из старого здания ДК "Сибэнергомаш" в торговый центр "Империя". Клуб "Вита-спорт" работает в ТЦ "Праздничный", а Gold Start — в ТРЦ "Арена". Федеральная сеть фитнес-клубов Alex Fitnes планирует открыться в ТРЦ "Пионер".
Участники рынка считают, что просторные помещения с должным уровнем вентиляции и кондиционирования — это важное условие для работы фитнес-клуба. Пока в городе такие площадки предлагают преимущественно торговые центры.
Факт
В Барнауле работает 18 тренажерных залов сети "Рельеф", согласно данным "2ГИС".
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