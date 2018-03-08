На Украине приступили к аресту активов "Газпрома"

Согласно решению суда, департамент государственной исполнительной службы намерен взыскать с "Газпрома" почти 172 млрд гривен в пользу госбюджета Украины.

Под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".



Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года признал "Газпром" виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа в стране и наложил штраф в 86 миллиардов гривен, причем за год из-за пеней сумма удвоилась. Украинские суды подтвердили законность вердикта, пишет РИА Новости.