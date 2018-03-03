"Газпром" расторгнет контракты на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом"

По его словам, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". Миллер отметил, что в такой ситуации российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет.

Председатель правления корпорации сообщил, что "продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным". Он добавил, что российская сторона начнет процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже немедленно.

Напомним, в среду, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна заплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласен с таким решением.

"Известия" пишут, что "Газпром" прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. Из-за этого в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. На Украине также прекратили работу детские сады, школы и вузы.

Реакция Украины

В украинской компании решение "Газпрома" считают политическим заявлением. Об этом в эфире телеканала Zik рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, пишут РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "контракт между "Нафтогазом" и "Газпром" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", пишет ТАСС.

Кроме того, Нафтогаз" планирует потребовать от "Газпрома" компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется на Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем, сообщают РИА Новости.

Мнение эксперта

Директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин рассказал "Известиям", что, по его мнению, одностороннего расторжения контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом" не будет. Решение будет принимать Стокгольмский арбитражный суд.

Он отметил, что "для того чтобы полностью разорвать газовый контракт на поставку и транзит, необходимо отдельное решение. В одностороннем порядке такое решение никто принимать не будет. Иначе это приведет к дополнительным рискам и разбирательствам, разборкам и штрафным санкциям".