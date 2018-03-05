Украина рассказала, что закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у России

Коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что страна закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома". Об этом пишут РИА Новости.
По словам Витренко, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".
"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook.
Помимо этого коммерческий директор "Нафтогаза" поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа и поделал "Газпрому" оказаться в ловушке, "которую подготовил для украинской комании". Витренко также отметил, что Украина смогла "слезть с газовой иглы России".
Напомним, ранее "Газпром" принял решение расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
Напомним, в среду, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна заплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласен с таким решением.
"Известия" пишут, что "Газпром" прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. Из-за этого в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. На Украине также прекратили работу детские сады, школы и вузы.
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