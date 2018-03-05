Украина рассказала, что закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у России

Сегодня, 08:06.
Жизнь

Коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что страна закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома". Об этом пишут РИА Новости.

Газ и деньги.
Газ и деньги. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

По словам Витренко, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook.

Помимо этого коммерческий директор "Нафтогаза" поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа и поделал "Газпрому" оказаться в ловушке, "которую подготовил для украинской комании". Витренко также отметил, что Украина смогла "слезть с газовой иглы России".

Напомним, ранее "Газпром" принял решение расторгнуть контракты с  "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Напомним, в среду, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа российская компания должна заплатить 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласен с таким решением.

"Известия" пишут, что "Газпром" прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. Из-за этого в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. На Украине также прекратили работу детские сады, школы и вузы.

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