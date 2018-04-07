Российские олигархи в одночасье потеряли сотни миллионов долларов из-за новых санкций США

Олег Дерипаска попал под санкции и как физлицо, и как владелец компаний En+, "Русал", "ГАЗ". На фоне санкций акции "Русала" и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%.

Кроме того, из-за попадания в "черный список" член Совета Федерации Сулейман Керимов потерял $244 млн, а председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг $41 млн.

Издание отмечает, что состояние бизнесменов Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова и депутата Госдумы Андрея Скоча даже увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.

Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили санкционный список еще 24 персонами и 14 компаниями. У попавших в него заморозят активы, арестуют недвижимость и банковские счета на территории США. Также им запретят въезжать в страну.