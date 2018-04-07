Российские олигархи в одночасье потеряли сотни миллионов долларов из-за новых санкций США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял $957 млн за один день из-за новых американских санкций. Об этом пишет Forbes. Дерипаска - не единственный, кто потерял огромные суммы. Но есть и те, кто стал богаче после попадания в санкционный список.
Олег Дерипаска попал под санкции и как физлицо, и как владелец компаний En+, "Русал", "ГАЗ". На фоне санкций акции "Русала" и En+ подешевели на Московской бирже почти на 20%.
Кроме того, из-за попадания в "черный список" член Совета Федерации Сулейман Керимов потерял $244 млн, а председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг $41 млн.
Издание отмечает, что состояние бизнесменов Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова не изменилось, а капитал гендиректора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова и депутата Госдумы Андрея Скоча даже увеличился на $1 млн и $8 млн соответственно.
Напомним, 6 апреля конгрессмены США пополнили санкционный список еще 24 персонами и 14 компаниями. У попавших в него заморозят активы, арестуют недвижимость и банковские счета на территории США. Также им запретят въезжать в страну.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.