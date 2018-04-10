Евро пробил отметку в 75 рублей впервые с августа 2016 года

К закрытию торгов курс евро снизился до 74,23 рубля. 9 апреля доллар тоже подрос и в ходе торгов достигал 60,56 рубля. По состоянию на 18:00 мск на Московской бирже американская национальная валюта торговалась по 60,29 рублей.

Торги на рынке акций закрылись падением индекса Мосбиржи на 8,34% и индекса РТС на 11,44%.

За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.

Акции российских компаний на торгах 9 апреля упали на фоне введения Минфином США санкций против российских миллиардеров и их активов, пишет argumenti.ru.

Альтернативное мнение

Однако есть мнение, что в ослаблении рубля виноваты не только санкции.

Владислав Антонов,

аналитик "Альпари":