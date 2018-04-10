Евро пробил отметку в 75 рублей впервые с августа 2016 года

Накануне курс евро на Московской бирже впервые с 3 августа 2016 года пробил отметку 75 рублей и достиг уровня в 75,35 рублей, европейская валюта на торгах в течение дня поднималась на 5,56%. Ослабление рубля происходит на фоне снижения котировок индексов Мосбиржи, сообщает РБК.
К закрытию торгов курс евро снизился до 74,23 рубля. 9 апреля доллар тоже подрос и в ходе торгов достигал 60,56 рубля. По состоянию на 18:00 мск на Московской бирже американская национальная валюта торговалась по 60,29 рублей.
Торги на рынке акций закрылись падением индекса Мосбиржи на 8,34% и индекса РТС на 11,44%.
За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.
Акции российских компаний на торгах 9 апреля упали на фоне введения Минфином США санкций против российских миллиардеров и их активов, пишет argumenti.ru.
Альтернативное мнение
Однако есть мнение, что в ослаблении рубля виноваты не только санкции.
Владислав Антонов,
аналитик "Альпари":
— Нельзя сказать, что он ослабился до указанных значений из-за новых санкций. В это время баррель Brent подешевел на 2,5% до $66,85. Считаю, что рубль оказался чувствительней к динамике цен на нефть, чем к новым санкциям.
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