"Бедный" Дерипаска: Великобритания расширит "черный список" российских бизнесменов

Среди кандидатов на попадание в санкционный список не только крупные российские бизнесмены, но и чиновники. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что Лондоном рассматриваются различные варианты ограничений в отношении россиян, располагающих "незаконными финансами", но никаких конкретных планов раскрывать не стала.

Ранее издание также сообщало о планах российских хакеров, готовых опубликовать компромат на высшее руководство Великобритании. Информацию об этом спецслужбы Великобритании передали премьер-министру Терезе Мэй. По данным британской разведки, публикация может являться ответом России на участие Лондона в ракетном ударе по Сирии.

16 апреля глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых антироссийских санкциях, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли.

В Госдуме РФ, в свою очередь, готовят ответные меры. В частности, они предусматривают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Также речь идет о запрете или частичном ограничении ввоза сельхозпродукции и продовольствия, а также сырья из Соединенных Штатов.

6 апреля Минфин США представил новый санкционный список, в котором оказались свыше 20 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе владелец "Русала" Олег Дерипаска. Сразу после этого акции алюминиевой компании упали в цене на 45%. Помимо этого введение санкций ослабило российский рубль, курс которого снизился до показателей 2016 года.