В ближайшее время США объявят о новых антироссийских санкциях

16 апреля глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых антироссийских санкциях, сообщила постпред США при ООН Никки Хейли, пишет Газета.Ru.
Поддержка Асада
Новые ограничения будут направлены на "любые компании", поставляющие оборудование президенту Сирии Башару Асаду, а также "связанные с химоружием". Какие конкретно бизнес-структуры попадут под новый удар Америки, пока не сообщается.
"Это все должно дать им (российским властям) понять, что они ведут себя неправильно", — резюмировала Никки Хейли.
15 апреля американский посол в Москве Джон Хантсман направил в МИД РФ письмо, сообщив о подготовке Вашингтоном новых антироссийских мер. В тексте послания также упоминается, что причина новых санкций — поддержка Асада.
В то же время Белый дом не подтвердил РИА Новости факт подготовки санкций в отношении РФ из-за Сирии.
"У нас нет никаких анонсов на этот счет на данный момент", — заявил представитель Белого дома на просьбу прокомментировать информацию о наличии транскрипта брифинга пресс-службы Белого дома, где говорилось о подготовке санкций против России.
Реакция МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это заявила, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции.
"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", — сказала Захарова.
Захарова уточнила, что сначала Россию собирались сдерживать, а потом — начали угрожать.
"Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Соединенное королевство в скором времени также объявит о новых санкциях против России. На этот раз под удар попадут "незаконные финансы российских олигархов", сообщил "Вестям" источник в офисе премьера Терезы Мей.
Если Вашингтон введет в новые санкции, это будет уже второй подобный случай за апрель. Первый был 6-го — в "черный список" Минфина США тогда попали семь российских миллиардеров, 12 компаний, а также 17 российских чиновников, "Рособоронэкспорт" и принадлежащий ему банк "Российская финансовая корпорация" (РФК).
В Госдуме РФ, в свою очередь, готовят ответные меры. В частности, они предусматривают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Также речь идет о запрете или частичном ограничении ввоза сельхозпродукции и продовольствия, а также сырья из Соединенных Штатов.
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