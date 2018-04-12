"Время мягкой политики прошло". В США рассказали о новых санкциях против России

У США имеется список мер, которые могут быть направлены против Москвы, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, который претендует на должность госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Чиновник раскрыл часть этих санкций в письменных показаниях конгрессу, пишет РИА "Новости".
Среди этих мер Помпео выделил экономические санкции, возможную высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".
Майк Помпео,
директор ЦРУ:
— Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления.
Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы "мягкой политики" в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено.
Также руководитель ЦРУ заявил, что Россия не зря вошла в число главных угроз для безопасности США.
Майк Помпео,
директор ЦРУ:
— Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться.
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что не стоит относиться очень серьезно к воинствующим заявлениям кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео, который "хочет понравиться конгрессу".
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