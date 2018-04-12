"Время мягкой политики прошло". В США рассказали о новых санкциях против России

Вчера, 16:50.
Политика

У США имеется список мер, которые могут быть направлены против Москвы, заявил директор ЦРУ Майк Помпео, который претендует на должность госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Чиновник раскрыл часть этих санкций в письменных показаниях конгрессу, пишет РИА "Новости".

США.
США. Фото: СС0.

Среди этих мер Помпео выделил экономические санкции, возможную высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

Майк Помпео,
директор ЦРУ:

— Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления.

Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы "мягкой политики" в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено.

Также руководитель ЦРУ заявил, что Россия не зря вошла в число главных угроз для безопасности США.

Майк Помпео,
директор ЦРУ:

— Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что не стоит относиться очень серьезно к воинствующим заявлениям кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео, который "хочет понравиться конгрессу".

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