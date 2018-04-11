Экс-президент СССР Горбачев недоволен тем, как ведут себя лидеры США и России

Нынешнюю ситуацию некоторые уже сравнивают с карибским кризисом 1961 года. Горбачев надеется, что до этого все-таки не дойдет.

"Но тревога огромная. Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами", — говорит экс-президент СССР.

По мнению Горбачева, выход из сложившейся ситуации есть.

"Прежде всего, вырваться из этого замкнутого круга мер и контрмер. Проявить политическую волю и отказаться от дальнейшей эскалации. Следующий шаг: поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее "на полпути", но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны", — уверен Горбачев.

По мнению бывшего советского лидера, главам государств поговорить есть о чем.

"Две темы я уже предлагал в своих статьях и интервью — это стратегическая стабильность и обуздание гонки вооружений. Сейчас особенно актуальна еще одна проблема — предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники. Я уверен: войны никто не хочет, но такие инциденты в нынешней накаленной атмосфере могут привести к большой беде", — говорит бывший президент СССР.

По мнению Горбачева, "люди еще не осознали всей остроты ситуации и не надавили по-настоящему на лидеров. Нужна новая версия движения за мир. Не для того, чтобы осуждать, взваливать вину на ту или другую сторону, а для того чтобы потребовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу", — резюмировал Михаил Горбачев.

В апреле 2017 года Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Bild рассказал о реальных признаках холодной войны.

Михаил Горбачев,

бывший президент СССР: