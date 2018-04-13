Российские санкции против США ударят по еде, алкоголю, лекарствам и компьютерным программам

В Госдуме озвучили, каких групп товаров из США коснуться ответные санкции России. В законопроекте речь идет о запрете или частичном ограничении ввоза сельхозпродукции и продовольствия, а также сырья из Соединенных Штатов, пишет RT.
Иван Мельников,
первый вице-спикер Госдумы:
— Речь идёт об алкогольной и табачной продукции. Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.
Мельников также рассказал, что ответные меры предусматривают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.
Иван Мельников,
первый вице-спикер Госдумы:
— Речь идёт о прекращении или приостановлении международного сотрудничества России, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли.
Как уточнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, этот законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.