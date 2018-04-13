Российские санкции против США ударят по еде, алкоголю, лекарствам и компьютерным программам

Сегодня, 16:44.
Потребитель

В Госдуме озвучили, каких групп товаров из США коснуться ответные санкции России. В законопроекте речь идет о запрете или частичном ограничении ввоза сельхозпродукции и продовольствия, а также сырья из Соединенных Штатов, пишет RT.

Алкоголь, виски.
Алкоголь, виски. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Иван Мельников,
первый вице-спикер Госдумы:

— Речь идёт об алкогольной и табачной продукции. Речь идёт о лекарственных средствах, речь идёт о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идёт о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.

Мельников также рассказал, что ответные меры предусматривают приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

Иван Мельников,
первый вице-спикер Госдумы:

— Речь идёт о прекращении или приостановлении международного сотрудничества России, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли.

Как уточнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, этот законопроект не распространяется на ввоз товаров гражданами для личного пользования.

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