В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Документ предоставит правительству полномочия по введению нескольких норм экономического и политического характера, пишет RT.

"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", — заявил спикер.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции США.

6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список попали российские госслужащие, бизнесмены и компании. Уже тогда Володин заявил, что России пора ввести собственные санкции против США, пишет ura.ru.

Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в России товаров американского производства.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — цитирует Дмитрия Медведева "Газета.ру".

Председатель правительства РФ отметил, что конечное решение остается за президентом.