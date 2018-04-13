В Госдуму внесли законопроект об ответных мерах на санкции США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций нижней палаты парламента внесли проект закона, предусматривающего ответные меры в отношении антироссийской политики США.
Документ предоставит правительству полномочия по введению нескольких норм экономического и политического характера, пишет RT.
"Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц", — заявил спикер.
Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на санкции США.
6 апреля Минфин США ввел новые санкции в отношении России. В санкционный список попали российские госслужащие, бизнесмены и компании. Уже тогда Володин заявил, что России пора ввести собственные санкции против США, пишет ura.ru.
Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в России товаров американского производства.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", — цитирует Дмитрия Медведева "Газета.ру".
Председатель правительства РФ отметил, что конечное решение остается за президентом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.