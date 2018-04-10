Глава Минэкономразвития считает, что санкции — хороший тест для российской макроэкономики

Новые санкции США стали "хорошим тестом" для российской конструкции макроэкономики, финансовые рынки эти санкции точно выдержат, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Биржевом форуме в Москве, передает ТАСС.
"Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет... Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят", — сказал он.
По словам министра, изменений со стороны регуляторов на рынке не происходит. "Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, можно не сомневаться. И главный акцент — это бесперебойная работа предприятий (которые попали под санкции), это сотни тысяч людей. Правительство сейчас будет концентрироваться на работе предприятий", — добавил Орешкин.
Министр подчеркнул, что речь идет о сотнях тысяч людей по всей цепочке — от самих предприятий, поставщиков, контрагентов, до того, как работают люди, как они получают зарплату. Поэтому правительство сейчас намерено концентрироваться, в первую очередь, именно на функционировании предприятий и тех рабочих мест, которые есть в экономике и созданы за последние годы этими компаниями, пишет bfm.ru.
Отголоски "кремлевского доклада"
6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада".
Акции российских компаний, суверенные облигации и рубль 9 апреля заметно подешевели, отреагировав на санкции США, о которых было объявлено 6 апреля. В частности, снижение индекса Московской биржи происходило максимальными темпами с марта 2014 года и достигало 9,5%, а долларовый индекс РТС падал в ходе торгов на 11,9%.
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