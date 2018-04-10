Глава Минэкономразвития считает, что санкции — хороший тест для российской макроэкономики

"Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет... Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят", — сказал он.

По словам министра, изменений со стороны регуляторов на рынке не происходит. "Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, можно не сомневаться. И главный акцент — это бесперебойная работа предприятий (которые попали под санкции), это сотни тысяч людей. Правительство сейчас будет концентрироваться на работе предприятий", — добавил Орешкин.

Министр подчеркнул, что речь идет о сотнях тысяч людей по всей цепочке — от самих предприятий, поставщиков, контрагентов, до того, как работают люди, как они получают зарплату. Поэтому правительство сейчас намерено концентрироваться, в первую очередь, именно на функционировании предприятий и тех рабочих мест, которые есть в экономике и созданы за последние годы этими компаниями, пишет bfm.ru.

Отголоски "кремлевского доклада"

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе отмечалось, что данные санкции вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада".

Акции российских компаний, суверенные облигации и рубль 9 апреля заметно подешевели, отреагировав на санкции США, о которых было объявлено 6 апреля. В частности, снижение индекса Московской биржи происходило максимальными темпами с марта 2014 года и достигало 9,5%, а долларовый индекс РТС падал в ходе торгов на 11,9%.