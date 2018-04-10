СМИ: власти могут создать офшорные зоны для потерявших $16 млрд

Источники в российском правительстве сообщили, что чиновники могут создать офшоры для попавших под санкции олигархов, пишут "Ведомости".
Две территории со специальным режимом и признаками офшора могут быть созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский.
Ожидается, что проект подразумевает перенос зарубежных оффшоров в Россию с сохранением их структуры и правовой формы, а также дает им право претендовать на статус международной предпринимательской компании.
Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, пишет "Росбалт".
Поправки планируют принять в весеннюю сессию после проработки в Минэкономразвития и согласования с профильными ведомствами.
Тем временем агентство Bloomberg узнало, что богатейшие люди России по итогам "черного понедельника" потеряли в общей сложности около $16 млрд.
Так, состояние гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд, а владелец "Реновы" Виктор Вексельберг — $1,28 млрд. При этом владелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска пострадал в меньшей степени, несмотря на катастрофическое падение акций его компании, — он потерял $905 млн.
Ранее эксперты Forbes сообщали, что совокупное состояние 50 богатейших людей России сократилось в "черный понедельник" более чем на $11,7 млрд из-за санкций США, введенных 6 апреля.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.