СМИ: власти могут создать офшорные зоны для потерявших $16 млрд

Две территории со специальным режимом и признаками офшора могут быть созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский.

Ожидается, что проект подразумевает перенос зарубежных оффшоров в Россию с сохранением их структуры и правовой формы, а также дает им право претендовать на статус международной предпринимательской компании.

Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, пишет "Росбалт".

Поправки планируют принять в весеннюю сессию после проработки в Минэкономразвития и согласования с профильными ведомствами.

Тем временем агентство Bloomberg узнало, что богатейшие люди России по итогам "черного понедельника" потеряли в общей сложности около $16 млрд.

Так, состояние гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина снизилось на $2,25 млрд, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов потерял $1,37 млрд, а владелец "Реновы" Виктор Вексельберг — $1,28 млрд. При этом владелец En+ и "Русала" Олег Дерипаска пострадал в меньшей степени, несмотря на катастрофическое падение акций его компании, — он потерял $905 млн.

Ранее эксперты Forbes сообщали, что совокупное состояние 50 богатейших людей России сократилось в "черный понедельник" более чем на $11,7 млрд из-за санкций США, введенных 6 апреля.