На Московской бирже акции Сбербанка рухнули на 20%

Падение обыкновенных акций Сбербанка превысило 20%, префы теряют 18,9%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость обыкновенных акций локально опускалась до 205 руб. за штуку, префов — до 176 руб. Это минимум с 8 ноября 2017 года.
После расширения санкций США на 38 российских политиков, бизнесменов и ряд компаний российские биржевые индексы 9 апреля рухнули более чем на 7%, наиболее ликвидные акции подешевели на 7–12%. Курс евро на биржевых торгах достиг полуторагодового максимума, превысив отметку в 74 руб./€ (к вечеру евро торговался за 75,35 рублей, — прим.ред). Курс доллара достиг 60 руб./$ — максимума с ноября 2017 года, пишет "Коммерсантъ".
Торги на рынке акций закрылись падением индекса Мосбиржи на 8,34% и индекса РТС на 11,44%.
За день капитализация российского фондового рынка упала на 820 млрд руб. — с 9,835 трлн до 9,015 трлн руб.
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